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Для вчительки з Волині збирають кошти на дороговартісну операцію

Для вчительки з Волині збирають кошти на дороговартісну операцію
Збирають кошти для Світлани Якобчук з Іваничівського району, у якої виявили пухлину головного мозку.

Про це повідомляють на сторінці Литовезького ліцею у facebook, - пише Буг.

“КЗ "Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука" Литовезької сільської ради звертається з проханням до усіх небайдужих про допомогу для Якобчук Світлани Володимирівни, талановитого та творчого педагога, турботливої мами двох малолітніх синочків, прекрасної людини на дороговартісну операцію”, – йдеться у повідомленні.

Зазначають, шо жінці встановили діагноз: суб-супратенторіальна пухлина головного мозку.

Усім, хто допомагає допомогти педагогу та матері двох хлопчиків, прохання пересилати кошти на картку:

ПриватБанк: 5168 7573 5529 2626 – Якобчук Світлана Володимирівна.

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Теги: допомога, лікування, вчителька
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