Для вчительки з Волині збирають кошти на дороговартісну операцію





Про це повідомляють на сторінці Литовезького ліцею у facebook, - пише



“КЗ "Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука" Литовезької сільської ради звертається з проханням до усіх небайдужих про допомогу для Якобчук Світлани Володимирівни, талановитого та творчого педагога, турботливої мами двох малолітніх синочків, прекрасної людини на дороговартісну операцію”, – йдеться у повідомленні.



Зазначають, шо жінці встановили діагноз: суб-супратенторіальна пухлина головного мозку.



Усім, хто допомагає допомогти педагогу та матері двох хлопчиків, прохання пересилати кошти на картку:



ПриватБанк: 5168 7573 5529 2626 – Якобчук Світлана Володимирівна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збирають кошти для Світлани Якобчук з Іваничівського району, у якої виявили пухлину головного мозку.Про це повідомляють на сторінці Литовезького ліцею у facebook, - пише Буг “КЗ "Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука" Литовезької сільської ради звертається з проханням до усіх небайдужих про допомогу для Якобчук Світлани Володимирівни, талановитого та творчого педагога, турботливої мами двох малолітніх синочків, прекрасної людини на дороговартісну операцію”, – йдеться у повідомленні.Зазначають, шо жінці встановили діагноз: суб-супратенторіальна пухлина головного мозку.Усім, хто допомагає допомогти педагогу та матері двох хлопчиків, прохання пересилати кошти на картку:

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