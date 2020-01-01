Для вчительки з Волині збирають кошти на дороговартісну операцію
Сьогодні, 11:30
Збирають кошти для Світлани Якобчук з Іваничівського району, у якої виявили пухлину головного мозку.
Про це повідомляють на сторінці Литовезького ліцею у facebook, - пише Буг.
“КЗ "Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука" Литовезької сільської ради звертається з проханням до усіх небайдужих про допомогу для Якобчук Світлани Володимирівни, талановитого та творчого педагога, турботливої мами двох малолітніх синочків, прекрасної людини на дороговартісну операцію”, – йдеться у повідомленні.
Зазначають, шо жінці встановили діагноз: суб-супратенторіальна пухлина головного мозку.
Усім, хто допомагає допомогти педагогу та матері двох хлопчиків, прохання пересилати кошти на картку:
ПриватБанк: 5168 7573 5529 2626 – Якобчук Світлана Володимирівна.
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Про це повідомляють на сторінці Литовезького ліцею у facebook, - пише Буг.
“КЗ "Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука" Литовезької сільської ради звертається з проханням до усіх небайдужих про допомогу для Якобчук Світлани Володимирівни, талановитого та творчого педагога, турботливої мами двох малолітніх синочків, прекрасної людини на дороговартісну операцію”, – йдеться у повідомленні.
Зазначають, шо жінці встановили діагноз: суб-супратенторіальна пухлина головного мозку.
Усім, хто допомагає допомогти педагогу та матері двох хлопчиків, прохання пересилати кошти на картку:
ПриватБанк: 5168 7573 5529 2626 – Якобчук Світлана Володимирівна.
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