Повідомили, як працюватиме міграційна служба Волині у травні
29 квітень, 20:16
Державна міграційна служба у Волинській області не працюватиме у травневі свята.
Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook.
Зауважимо, що травні святкові вихідні: 1 травня – День праці;
9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
В Управлінні ДМС України у Волинській області вихідні будуть: 1-3 та 9-11 травня.
А у територіальних підрозділах УДМС вихідними днями будуть: 1, 3, 4 та 9 - 11 травня.
Також зауважують, що робочий день, який передує святковому, скорочується на годину.
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Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook.
Зауважимо, що травні святкові вихідні: 1 травня – День праці;
9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
В Управлінні ДМС України у Волинській області вихідні будуть: 1-3 та 9-11 травня.
А у територіальних підрозділах УДМС вихідними днями будуть: 1, 3, 4 та 9 - 11 травня.
Також зауважують, що робочий день, який передує святковому, скорочується на годину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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