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Повідомили, як працюватиме міграційна служба Волині у травні

Повідомили, як працюватиме міграційна служба Волині у травні
Державна міграційна служба у Волинській області не працюватиме у травневі свята.

Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook.

Зауважимо, що травні святкові вихідні: 1 травня – День праці;
9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

В Управлінні ДМС України у Волинській області вихідні будуть: 1-3 та 9-11 травня.

А у територіальних підрозділах УДМС вихідними днями будуть: 1, 3, 4 та 9 - 11 травня.

Також зауважують, що робочий день, який передує святковому, скорочується на годину.

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Теги: свято, графік, міграційна служба, Волинь
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