Повідомили, як працюватиме міграційна служба Волині у травні

Державна міграційна служба у Волинській області не працюватиме у травневі свята.Про це інформує Міграційна служба Волинської області на своїй сторінці у facebook.Зауважимо, що травні святкові вихідні: 1 травня – День праці;9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.В Управлінні ДМС України у Волинській області вихідні будуть: 1-3 та 9-11 травня.А у територіальних підрозділах УДМС вихідними днями будуть: 1, 3, 4 та 9 - 11 травня.Також зауважують, що робочий день, який передує святковому, скорочується на годину.