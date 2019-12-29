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Волинська скрипалька показала кліп, в якому вона виконала оперу. ВІДЕО

Волинська скрипалька показала кліп, в якому вона виконала оперу. ВІДЕО
Волинська скрипалька, композиторка та виконавиця Наталія Горщар презентувала новий кліп, де вона виконала оперу.

Про це пише газета Нове життя

«Шановні друзі, сьогодні хочу вам запропонувати оперу в моему виконанні! Давно планувала записати, але карантин поміг, час знайшовся! Отож, зустрічайте! Знаменита «Time to say goodbye» (con te pertiro), яка була написана Франческо Сартори (музика) и Лучіо Кварантото (текст) для італійського оперного співака Андреа Бочелі. Він її виконував у дуеті з англійською оперною співачкою Сарою Брайтман. А для вас вона прозвучить у моєму виконанні разом із новим кліпом», - написала Наталія Горщар.


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Теги: Волинь, культура
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