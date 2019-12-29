Волинська скрипалька показала кліп, в якому вона виконала оперу. ВІДЕО





Про це пише газета



«Шановні друзі, сьогодні хочу вам запропонувати оперу в моему виконанні! Давно планувала записати, але карантин поміг, час знайшовся! Отож, зустрічайте! Знаменита «Time to say goodbye» (con te pertiro), яка була написана Франческо Сартори (музика) и Лучіо Кварантото (текст) для італійського оперного співака Андреа Бочелі. Він її виконував у дуеті з англійською оперною співачкою Сарою Брайтман. А для вас вона прозвучить у моєму виконанні разом із новим кліпом», - написала Наталія Горщар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська скрипалька, композиторка та виконавиця Наталія Горщар презентувала новий кліп, де вона виконала оперу.Про це пише газета Нове життя «Шановні друзі, сьогодні хочу вам запропонувати оперу в моему виконанні! Давно планувала записати, але карантин поміг, час знайшовся! Отож, зустрічайте! Знаменита «Time to say goodbye» (con te pertiro), яка була написана Франческо Сартори (музика) и Лучіо Кварантото (текст) для італійського оперного співака Андреа Бочелі. Він її виконував у дуеті з англійською оперною співачкою Сарою Брайтман. А для вас вона прозвучить у моєму виконанні разом із новим кліпом», - написала Наталія Горщар.

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