Побив матір до смерті: волинянин відсидить в тюрмі більше 7 років





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - інформують



Під час суду встановили, що 21 вересня минулого року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс кілька ударів потерпілій, яка сиділа на стільці. Жінка впала на підлогу та після цього намагалася втекти, однак злочинець наздогнав її в коридорі та наніс удар, від якого вона випала через поріг на вулицю. Після цього обвинувачений бив її ногами.



Внаслідок отриманих травм жінка, на жаль, померла.



Допитаний у судовому заіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розповів, що повернувся після побиття близько опівночі, потерпіла на той момент була живою. Однак, прокинувшись о 4.30 виявив, що вона померла. Після цього він повідомив сусідів, викликав поліцію та швидку допомогу. Обвинувачений щиро розкаявся та просив суворо не карати.



Натомість чоловік убитої розповів суду, що в день вбивства він перебував на заробітках за кордоном. Йому зателефонувала дочка та повідомила про смерть його дружини. Коли приїхав на похорон, то син розповів, що вдарив потерпілу, оскільки вона була в нетверезому стані. Потерпілий охарактеризував обвинуваченого з позитивної сторони, конфліктів з ним ніколи не мав. Будь-яких претензій до нього не має, а тому просив суворо його не карати та не позбавляти волі.



Проте, суд призначив вбивці покарання у виді семи років та трьох місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, який до смерті побив власну матір, проведе за ґратами сім років та три місяці.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - інформують Волинські Новини Під час суду встановили, що 21 вересня минулого року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс кілька ударів потерпілій, яка сиділа на стільці. Жінка впала на підлогу та після цього намагалася втекти, однак злочинець наздогнав її в коридорі та наніс удар, від якого вона випала через поріг на вулицю. Після цього обвинувачений бив її ногами.Внаслідок отриманих травм жінка, на жаль, померла.Допитаний у судовому заіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розповів, що повернувся після побиття близько опівночі, потерпіла на той момент була живою. Однак, прокинувшись о 4.30 виявив, що вона померла. Після цього він повідомив сусідів, викликав поліцію та швидку допомогу. Обвинувачений щиро розкаявся та просив суворо не карати.Натомість чоловік убитої розповів суду, що в день вбивства він перебував на заробітках за кордоном. Йому зателефонувала дочка та повідомила про смерть його дружини. Коли приїхав на похорон, то син розповів, що вдарив потерпілу, оскільки вона була в нетверезому стані. Потерпілий охарактеризував обвинуваченого з позитивної сторони, конфліктів з ним ніколи не мав. Будь-яких претензій до нього не має, а тому просив суворо його не карати та не позбавляти волі.Проте, суд призначив вбивці покарання у виді семи років та трьох місяців позбавлення волі.

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