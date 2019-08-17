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У волинських храмах та монастирях молитимуться, щоб пішов дощ

У волинських храмах та монастирях молитимуться, щоб пішов дощ
В усіх храмах та монастирях Волинської єпархії УПЦ молитимуться, щоб пішов дощ.

Про це йдеться у розпорядженні архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, - пише Правослв`я Волині.

"Відповідно до благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, найближчим часом у всіх храмах та монастирях Волинської єпархії УПЦ необхідно звершити “Последование молебного пения, певаемого во время бездожия”, у зв’язку з тривалою відсутністю дощів", - йдеться у розпорядженні очільника Волинської єпархії.

У волинських храмах та монастирях молитимуться, щоб пішов дощ



Розпорядження

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Теги: Волинь, УПЦ, Нафанаїл
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