Курс валют у Луцьку на 4 травня





Євро при купівлі становить – 28.869, продажу – 29.512.



Курс російського рубля: купівля – 0,340, продаж – 0,360.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.650, продаж – 6.584.

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