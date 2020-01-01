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Курс валют у Луцьку на 4 травня

Курс валют у Луцьку на 4 травня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.796, а продаж – 27.204.

Євро при купівлі становить – 28.869, продажу – 29.512.

Курс російського рубля: купівля – 0,340, продаж – 0,360.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.650, продаж – 6.584.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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