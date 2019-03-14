Відомо, скільки податків у 2020 році сплатили лісові підприємства Волині



такі податки склали 325 млн 813 тис. грн (134 млн 540 тис. грн сплатили до державного бюджету, 115 млн 656 тис. грн – до місцевого бюджету; сума єдиного соціального внеску – 75 млн 617 тис. грн).



Про це повідомляє



Інформують також, що за перший квартал 2020-го до бюджетів усіх рівнів уже сплатили 77 млн 287 тис. грн, з них до державного бюджету 39 млн 685 тис. грн. А до місцевих бюджетів за цей період року надійшло понад 21 млн грн.



Сума єдиного соціального внеску у І кварталі 2020-го становить 16 млн 504 тис. грн.







"Успішну діяльність лісової галузі Волині, яка опікується охороною, доглядом, збереженням, лісовідновленням, забезпечують 2564 працівників, – акцентує начальник Волинського ОУЛМГ Олександр Кватирко. – В основному – це сільські жителі. Чимало лісівників обрано до органів місцевого самоврядування, що також позитивно впливає на розвиток громад, розбудову місцевої інфраструктури та вирішення соціальних питань".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державні лісогосподарські підприємства Волині щорічно сплачують иільйонні податки у бюджети різних рівнів. Зокрема минулого року вонитакі податки склали 325 млн 813 тис. грн (134 млн 540 тис. грн сплатили до державного бюджету, 115 млн 656 тис. грн – до місцевого бюджету; сума єдиного соціального внеску – 75 млн 617 тис. грн).Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Інформують також, що за перший квартал 2020-го до бюджетів усіх рівнів уже сплатили 77 млн 287 тис. грн, з них до державного бюджету 39 млн 685 тис. грн. А до місцевих бюджетів за цей період року надійшло понад 21 млн грн.Сума єдиного соціального внеску у І кварталі 2020-го становить 16 млн 504 тис. грн."Успішну діяльність лісової галузі Волині, яка опікується охороною, доглядом, збереженням, лісовідновленням, забезпечують 2564 працівників, – акцентує начальник Волинського ОУЛМГ Олександр Кватирко. – В основному – це сільські жителі. Чимало лісівників обрано до органів місцевого самоврядування, що також позитивно впливає на розвиток громад, розбудову місцевої інфраструктури та вирішення соціальних питань".

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