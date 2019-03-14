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Відомо, скільки податків у 2020 році сплатили лісові підприємства Волині

Відомо, скільки податків у 2020 році сплатили лісові підприємства Волині
Державні лісогосподарські підприємства Волині щорічно сплачують иільйонні податки у бюджети різних рівнів. Зокрема минулого року вони
такі податки склали 325 млн 813 тис. грн (134 млн 540 тис. грн сплатили до державного бюджету, 115 млн 656 тис. грн – до місцевого бюджету; сума єдиного соціального внеску – 75 млн 617 тис. грн).

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Інформують також, що за перший квартал 2020-го до бюджетів усіх рівнів уже сплатили 77 млн 287 тис. грн, з них до державного бюджету 39 млн 685 тис. грн. А до місцевих бюджетів за цей період року надійшло понад 21 млн грн.

Сума єдиного соціального внеску у І кварталі 2020-го становить 16 млн 504 тис. грн.

Відомо, скільки податків у 2020 році сплатили лісові підприємства Волині


"Успішну діяльність лісової галузі Волині, яка опікується охороною, доглядом, збереженням, лісовідновленням, забезпечують 2564 працівників, – акцентує начальник Волинського ОУЛМГ Олександр Кватирко. – В основному – це сільські жителі. Чимало лісівників обрано до органів місцевого самоврядування, що також позитивно впливає на розвиток громад, розбудову місцевої інфраструктури та вирішення соціальних питань".

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Теги: податки, лісівники, Волинь
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Коментарі 1
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Це сміхота,а не податки!!!!Для себе вони "сплотили" в рази більше.
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