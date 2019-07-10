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Луцьк претендує на європейські кошти для модернізації очисних споруд

Луцьк претендує на європейські кошти для модернізації очисних споруд
У КП «Луцькводоканал» розробляють інвестиційний проєкт для залучення інвестицій на модернізацію системи водопостачання та водовідведення міста.

Проєкт «Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк» реалізується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку, - повідомляє пресслужба "Луцькводоканал".

На сьогодні фахівці комунального підприємства вже склали довгостроковий план інвестицій та подано на узгодження банку, складли технічний звіт про існуючий стан підприємства, який знаходиться на узгодженні банку.

Також спеціалісти "Луцькводоканалу" разом із консультантами Європейського інвестиційного банку розробляють план пріоритетних інвестицій на 5 років в рамках проєкту. Однак загрозою успішного втілення цього проєкту може стати так звана державна урядова програма розвитку, яка передбачає передачу всієї відповідальності за регулювання діяльності водоканалів на місцевий рівень, тобто без участі держави.

А Європейський кредит обсягом більше 10 млн євро для такого міста як Луцьк може бути наданий лише під державні гарантії. Попри зміну уряду наразі ця програма розвитку є діючою. Однак Луцька міська рада і КП «Луцькводоканал» докладають максимум зусиль для того, щоб проєкт реконструкції очисних було реалізовано.

Зауважимо – робота над залученням європейських інвестицій і реалізацією проєкту реконструкції очисних та водопровідних мереж – тривала і кропітка. Йдеться про залучення більше 326 млн грн.

Луцьк і Рівне – перші міста в Україні серед 22 міст-претендентів, які отримали технічну підтримку з боку Європейського інвестиційного банку для реалізації проєктів реконструкцій очисних споруд.

"Ми, як ніхто інший, зацікавлені у тому, щоб отримати кредит і здійснити реконструкцію очисних. Тому ми готові співпрацювати і надавати всю необхідну інформацію представникам ЗМІ та громадськості і сподіваємось на об’єктивне інформаційне висвітлення", - повідомляють у "Луцькводоканалі".

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Теги: Луцьк, Луцькводоканал
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