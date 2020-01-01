На Волині за добу виявили лише 3 випадки коронавірусу, а 25 людей здолали хворобу

У Волинській області станом на 10.00 год. 5 травня зареєстровано 343 підтверджені методом ПЛР випадки COVID-19, з яких 89 – вже одужали.Зокрема, за останню добу в області виявлено 3 нових випадки коронавірусної інфекції: м.Луцьк (2), Ківерцівський район (1). 25 осіб одужали.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 106 випадків, в т.ч. 2 летальних;• м. Нововолинськ – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Старовижівський район – 44 випадки, в т.ч. 1 летальний;• Ковельський район – 34 випадки;• Ківерцівський район – 29 випадків;• Луцький район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;• Горохівський район – 18 випадків;• Волидимир-Волинський район – 13 випадків;• Іваничівський район – 6 випадків;• Камінь-Каширський район – 5 випадків;• Рожищенський район – 4 випадки;• Любешівський район – 4 випадки;• Маневицький район – 4 випадки, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 3 випадки;• Шацький район – 2 випадки;• Ратнівський район – 1 випадок;• Турійський район – 1 випадок.За попередню добу надійшло 27 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 2539 осіб, в тому числі 70 осіб за останню добу.