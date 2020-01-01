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У Луцьку – новий головний комунальник

У Луцьку – новий головний комунальник
У Луцьку призначили нового директора департаменту ЖКГ.

Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцькради Григорія Пустовіта.

Нагадаємо, у червні 2019 року звільнили директора департаменту ЖКГ Юрія Крася. Підставою для звільнення посадовця стала його заява. Обов'язки керівника департаменту виконувала Надія Коленда.

Із 4 травня керівну посаду зайняв Микола Осіюк, що раніше був заступником директора департаменту житлово-комунального господарства. Йому призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.


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Теги: ЖКГ, Луцькрада
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Коментарі 1
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Треба скасувати всякі надбавки держчиновникам. Які високі досягнення у праці? Праця як праця. Яке там виконання особливо важливої роботи? Що, вони у тилу ворога працюють?
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