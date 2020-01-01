У Луцьку – новий головний комунальник





Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцькради Григорія Пустовіта.



Нагадаємо, у червні 2019 року Юрія Крася. Підставою для звільнення посадовця стала його заява. Обов'язки керівника департаменту виконувала Надія Коленда.



Із 4 травня керівну посаду зайняв Микола Осіюк, що раніше був заступником директора департаменту житлово-комунального господарства. Йому призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку призначили нового директора департаменту ЖКГ.Про це йдеться у розпорядженні секретаря ЛуцькрадиНагадаємо, у червні 2019 року звільнили директора департаменту ЖКГ . Підставою для звільнення посадовця стала його заява. Обов'язки керівника департаменту виконувалаІз 4 травня керівну посаду зайняв, що раніше був заступником директора департаменту житлово-комунального господарства. Йому призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

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