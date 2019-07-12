вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вбивство жінки на Волині: суд посадив чоловіка під домашній арешт

Вбивство жінки на Волині: суд посадив чоловіка під домашній арешт
Волинянина, який нещодавно побив свою дружину до смерті, не взяли під варту. Натомість до нього застосували захід у вигляді домашнього арешту.

Про це йдеться в ухвалі Ратнівського районного суду Волиснької області, - пишуть Волинські новини.

Так, 26 квітня 2020 року обвинувачений, знаходячись за місцем свого проживання, під час сварки з дружиною наніс їй численні удари палицею по тулубу, верхніх та нижніх кінцівках. Від травматичного шоку потерпіла померла. Тож чоловік підозрюється в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть.

Слідчий подав клопотання до суду про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, заявивши ризики того, що він своїми діями становить підвищену суспільну небезпечність, офіційно непрацевлаштований. Перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності за вчинене, може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні.

Втім, на думку суду, не було доведено жодного ризику. З долучених документів та пояснень вбачається, що свої процесуальні обов`язки підозрюваний виконує належним чином, активно співпрацює з органом досудового розслідування, приймаючи участь у всіх необхідних процесуальних діях, добровільно надає покази про відомі йому обставини смерті його дружини, даних щодо намагання підозрюваного впливати на свідків у суду відсутні.

Відтак, суд відмовив у задоволенні клопотання слідчого та застосував до підозрюваного захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, смерть, дружина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вплинув карантин: у центрі Луцька закрили популярний паб
Сьогодні, 16:35
Вбивство жінки на Волині: суд посадив чоловіка під домашній арешт
Сьогодні, 16:20
У районі на Волині через ремонт дороги частково обмежать рух транспорту
Сьогодні, 16:00
Сливи, персики, груші: мешканці волинського селища відновили фруктовий сад. ФОТО
Сьогодні, 15:50
Волинський рибпатруль затримав «на гарячому» двох браконьєрів із сітками
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
Підсобний працівник Палацу культури Луцька через вбивство сів за ґрати на 7 років Підсобний працівник Палацу культури Луцька через вбивство сів за ґрати на 7 років
12 липень, 2019, 18:22
У Луцьку чоловік вбив дружину У Луцьку чоловік вбив дружину
22 жовтень, 2018, 10:40
Затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в підвалі обласної лікарні в Луцьку Затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в підвалі обласної лікарні в Луцьку
12 березень, 16:45
На Київщині п'яний чоловік до смерті побив свого 4-річного сина На Київщині п'яний чоловік до смерті побив свого 4-річного сина
28 грудень, 2019, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вплинув карантин: у центрі Луцька закрили популярний паб
Сьогодні, 16:35
 0
Вбивство жінки на Волині: суд посадив чоловіка під домашній арешт
Сьогодні, 16:20
 0
У районі на Волині через ремонт дороги частково обмежать рух транспорту
Сьогодні, 16:00
 0
Сливи, персики, груші: мешканці волинського селища відновили фруктовий сад. ФОТО
Сьогодні, 15:50
 0
Волинський рибпатруль затримав «на гарячому» двох браконьєрів із сітками
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8