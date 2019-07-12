Вбивство жінки на Волині: суд посадив чоловіка під домашній арешт





Про це йдеться в ухвалі Ратнівського районного суду Волиснької області, - пишуть



Так, 26 квітня 2020 року обвинувачений, знаходячись за місцем свого проживання, під час сварки з дружиною наніс їй численні удари палицею по тулубу, верхніх та нижніх кінцівках. Від травматичного шоку потерпіла померла. Тож чоловік підозрюється в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть.



Слідчий подав клопотання до суду про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, заявивши ризики того, що він своїми діями становить підвищену суспільну небезпечність, офіційно непрацевлаштований. Перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності за вчинене, може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні.



Втім, на думку суду, не було доведено жодного ризику. З долучених документів та пояснень вбачається, що свої процесуальні обов`язки підозрюваний виконує належним чином, активно співпрацює з органом досудового розслідування, приймаючи участь у всіх необхідних процесуальних діях, добровільно надає покази про відомі йому обставини смерті його дружини, даних щодо намагання підозрюваного впливати на свідків у суду відсутні.



Відтак, суд відмовив у задоволенні клопотання слідчого та застосував до підозрюваного захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина, який нещодавно побив свою дружину до смерті , не взяли під варту. Натомість до нього застосували захід у вигляді домашнього арешту.Про це йдеться в ухвалі Ратнівського районного суду Волиснької області, - пишуть Волинські новини Так, 26 квітня 2020 року обвинувачений, знаходячись за місцем свого проживання, під час сварки з дружиною наніс їй численні удари палицею по тулубу, верхніх та нижніх кінцівках. Від травматичного шоку потерпіла померла. Тож чоловік підозрюється в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть.Слідчий подав клопотання до суду про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, заявивши ризики того, що він своїми діями становить підвищену суспільну небезпечність, офіційно непрацевлаштований. Перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності за вчинене, може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні.Втім, на думку суду, не було доведено жодного ризику. З долучених документів та пояснень вбачається, що свої процесуальні обов`язки підозрюваний виконує належним чином, активно співпрацює з органом досудового розслідування, приймаючи участь у всіх необхідних процесуальних діях, добровільно надає покази про відомі йому обставини смерті його дружини, даних щодо намагання підозрюваного впливати на свідків у суду відсутні.Відтак, суд відмовив у задоволенні клопотання слідчого та застосував до підозрюваного захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці.

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