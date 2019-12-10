На Київщині затримали росіянина, який погрожував підірвати багатоповерхівку. ВІДЕО





Про це інформує відділ комунікації



Так, 4 травня у с. Святопетрівське невідомий нахабно відібрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів. Одній з потерпілих при цьому погрожував ножем.



Після скоєння двох зухвалих грабежів та розбійного нападу, нападник забарикадувався у власній квартирі і з вікна викрикував погрози підірвати багатоповерхівку.



На місце події невідкладно прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Однак, злодій жодним чином не погоджувався йти на контакт і вести перемовини із правоохоронцями.



Спецпризаченці штурмували квартиру і там затримали правопорушника. Ним виявився 38-річний громадянин сусідньої держави. Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.







В ході невідкладного обшуку в оселі затриманого, слідчі поліції виявили та вилучили один викрадених з телефонів, ніж та інші речові докази.



На місці події також працювала кінологічна служба. В ході огляду квартири, жодних вибухових предметів чи речовин не виявлено.



За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 186 (Грабіж), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.



Про затримання іноземця повідомлено посольство Російської Федерації та МЗС України.



Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику - позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.



Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Київщині поліція зі штурмом затримала росіянина, який погрожував підірвати багатоповерхівку.Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області Так, 4 травня у с. Святопетрівське невідомий нахабно відібрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів. Одній з потерпілих при цьому погрожував ножем.Після скоєння двох зухвалих грабежів та розбійного нападу, нападник забарикадувався у власній квартирі і з вікна викрикував погрози підірвати багатоповерхівку.На місце події невідкладно прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Однак, злодій жодним чином не погоджувався йти на контакт і вести перемовини із правоохоронцями.Спецпризаченці штурмували квартиру і там затримали правопорушника. Ним виявився 38-річний громадянин сусідньої держави. Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.В ході невідкладного обшуку в оселі затриманого, слідчі поліції виявили та вилучили один викрадених з телефонів, ніж та інші речові докази.На місці події також працювала кінологічна служба. В ході огляду квартири, жодних вибухових предметів чи речовин не виявлено.За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 186 (Грабіж), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.Про затримання іноземця повідомлено посольство Російської Федерації та МЗС України.Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику - позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

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