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На Київщині затримали росіянина, який погрожував підірвати багатоповерхівку. ВІДЕО

На Київщині затримали росіянина, який погрожував підірвати багатоповерхівку. ВІДЕО
На Київщині поліція зі штурмом затримала росіянина, який погрожував підірвати багатоповерхівку.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

Так, 4 травня у с. Святопетрівське невідомий нахабно відібрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів. Одній з потерпілих при цьому погрожував ножем.

Після скоєння двох зухвалих грабежів та розбійного нападу, нападник забарикадувався у власній квартирі і з вікна викрикував погрози підірвати багатоповерхівку.

На місце події невідкладно прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Однак, злодій жодним чином не погоджувався йти на контакт і вести перемовини із правоохоронцями.

Спецпризаченці штурмували квартиру і там затримали правопорушника. Ним виявився 38-річний громадянин сусідньої держави. Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.



В ході невідкладного обшуку в оселі затриманого, слідчі поліції виявили та вилучили один викрадених з телефонів, ніж та інші речові докази.

На місці події також працювала кінологічна служба. В ході огляду квартири, жодних вибухових предметів чи речовин не виявлено.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 186 (Грабіж), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Про затримання іноземця повідомлено посольство Російської Федерації та МЗС України.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику - позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

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Теги: поліція, затримання, погроза
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