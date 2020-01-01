В одному з районів на Волині зафіксували новий випадок COVID-19
Сьогодні, 18:22
Станом на 12:00 годину 6 травня в Локачинському районі підтвердили ще один новий випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19. Це вже 4 випадок коронавірусної хвороби у районі.
Про це йдеться на сайті Локачинської РДА.
Як зазначали попередньо, у районі було ще 7 підозр на захворювання COVID-19. Результати дослідження біоматеріалу, проведеного вірусологічною лабораторією ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», – негативні.
На дослідження у вірусологічну лабораторію ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» на виявлення вірусу COVID-19 направлено зразки біологічного матеріалу стосовно ще двох підозр на коронавірусну інфекцію COVID-19 осіб, які контактували з хворими на COVID-19.
Всі контактні особи перебувають на самоізоляції.
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Про це йдеться на сайті Локачинської РДА.
Як зазначали попередньо, у районі було ще 7 підозр на захворювання COVID-19. Результати дослідження біоматеріалу, проведеного вірусологічною лабораторією ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», – негативні.
На дослідження у вірусологічну лабораторію ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» на виявлення вірусу COVID-19 направлено зразки біологічного матеріалу стосовно ще двох підозр на коронавірусну інфекцію COVID-19 осіб, які контактували з хворими на COVID-19.
Всі контактні особи перебувають на самоізоляції.
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