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Для волинських лікарень закупили безконтактні термометри

Для волинських лікарень закупили безконтактні термометри
У Нововолинську на кошти спонсорів придбали безконтактні термометри для медичних закладів міста.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Міська влада спільно зі спонсорами та медиками докладають чимало зусиль на боротьбу з коронавірусом, закуповуючи необхідне обладнання, засоби індивідуального захисту.

Нещодавно шість безконтактних термометрів для нововолинських медзакладів закупило Товариство з обмеженою відповідальністю «Олія Волині». За допомогою таких приладів виміряти температуру пацієнта вдається за декілька секунд.

Безконтактні термометри передадуть Нововолинській центральній міській лікарні, Нововолинському центру первинної медико-санітарної допомоги, Нововолинському відділенню екстренної медичної допомоги та на Нововолинський водоканал.

Також нещодавно у Нововолинську центральну міську лікарню за кошти спонсорів придбали аналізатор газів в крові та електролітів глюкози та лактози, до якого додано 200 тестів. Це дуже важливий апарат для діагностики критичних станів, який допомагатиме оцінювати стан пацієнта та обсяг медичної допомоги в палатах інтенсивної терапії.

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Теги: Нововолинськ, медицина, спонсори
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