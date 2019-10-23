Для волинських лікарень закупили безконтактні термометри

У Нововолинську на кошти спонсорів придбали безконтактні термометри для медичних закладів міста.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Міська влада спільно зі спонсорами та медиками докладають чимало зусиль на боротьбу з коронавірусом, закуповуючи необхідне обладнання, засоби індивідуального захисту.Нещодавно шість безконтактних термометрів для нововолинських медзакладів закупило Товариство з обмеженою відповідальністю «Олія Волині». За допомогою таких приладів виміряти температуру пацієнта вдається за декілька секунд.Безконтактні термометри передадуть Нововолинській центральній міській лікарні, Нововолинському центру первинної медико-санітарної допомоги, Нововолинському відділенню екстренної медичної допомоги та на Нововолинський водоканал.Також нещодавно у Нововолинську центральну міську лікарню за кошти спонсорів придбали аналізатор газів в крові та електролітів глюкози та лактози, до якого додано 200 тестів. Це дуже важливий апарат для діагностики критичних станів, який допомагатиме оцінювати стан пацієнта та обсяг медичної допомоги в палатах інтенсивної терапії.