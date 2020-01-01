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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Сумний антирекорд: на Волині за добу виявили 34 випадки коронавірусу

Сумний антирекорд: на Волині за добу виявили 34 випадки коронавірусу
За останню добу в області зареєстрували 34 нових випадки COVID-19: Ківерцівський район – (20), Ковельський район (7), м.Луцьк (2), Маневицький район (2), Локачинський район (1), Луцький район (1), Іваничівський район (1). Одужало 13 осіб.

Про це повідомляє управління інфор маційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації

Так, станом на 10.00 год. 7 травня на Волині зареєстровані 393 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР.

Одужало 109 осіб. Дев’ять випадків хвороби завершилось летально.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 112 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 50 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Старовижівський район – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Ківерцівський район – 52 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Ковельський район – 46 випадків;
• Луцький район – 22 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 18 випадків;
• Володимир-Волинський район – 13 випадків;
• Іваничівський район – 8 випадків;
• Маневицький район – 6 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 5 випадків;
• Рожищенський район – 4 випадки;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Локачинський район – 4 випадки;
• Шацький район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Турійський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 2819 осіб, в тому числі 140 осіб за останню добу.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, дані, антирекорд
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