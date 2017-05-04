Поліція вже 3 роки розшукує волинянина, якого підозрюють у вбивстві

Олександра Анатолійовича Богдана, 21 липня 1984 року народження, мешканця Любомля.



Волинянину повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від органів досудового розслідування, - інформує ГУНП у Волинській області.



Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см, середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (068) 947-53-07 або «102». Конфіденційність гарантують.



Нагадаємо,

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