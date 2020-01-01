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Через «Ягодин» чоловік намагався провезти контрабандний товар

Через «Ягодин» чоловік намагався провезти контрабандний товар
На митному посту "Ягодин" вилучили незадекларований товар вартістю понад 120 тисяч гривень.

Для проходження митного контролю громадянин України подав документи, відповідно до яких переміщувалися «дитячі іграшки та одяг», - пише Волинська митниця Держмитслужби.

Але згодом виявилось, що фактично у вантажному відсіку автомобіля крім товару вказаного у товаросупровідних документах, переміщується незаявлений вантаж. Разом з тим, працівники митниці виявили рахунки-фактури на частину товарів, відомості в яких щодо відправника, отримувача та вартості вантажу, не відповідає відомостям зазначених у товаросупровідних документах, поданих до митного контролю.

Таким чином, чоловік намагався незаконно ввезти товар на територію України. Тож на ньогоь склали протокол про порушення митних правил, а товар вартістю понад 120 тис. грн. вилучили до прийняття рішення судом по суті справи.

Через «Ягодин» чоловік намагався провезти контрабандний товар
Через «Ягодин» чоловік намагався провезти контрабандний товар
Через «Ягодин» чоловік намагався провезти контрабандний товар

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Теги: Ягодин, товар
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