Через «Ягодин» чоловік намагався провезти контрабандний товар
Сьогодні, 17:19
На митному посту "Ягодин" вилучили незадекларований товар вартістю понад 120 тисяч гривень.
Для проходження митного контролю громадянин України подав документи, відповідно до яких переміщувалися «дитячі іграшки та одяг», - пише Волинська митниця Держмитслужби.
Але згодом виявилось, що фактично у вантажному відсіку автомобіля крім товару вказаного у товаросупровідних документах, переміщується незаявлений вантаж. Разом з тим, працівники митниці виявили рахунки-фактури на частину товарів, відомості в яких щодо відправника, отримувача та вартості вантажу, не відповідає відомостям зазначених у товаросупровідних документах, поданих до митного контролю.
Таким чином, чоловік намагався незаконно ввезти товар на територію України. Тож на ньогоь склали протокол про порушення митних правил, а товар вартістю понад 120 тис. грн. вилучили до прийняття рішення судом по суті справи.
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Для проходження митного контролю громадянин України подав документи, відповідно до яких переміщувалися «дитячі іграшки та одяг», - пише Волинська митниця Держмитслужби.
Але згодом виявилось, що фактично у вантажному відсіку автомобіля крім товару вказаного у товаросупровідних документах, переміщується незаявлений вантаж. Разом з тим, працівники митниці виявили рахунки-фактури на частину товарів, відомості в яких щодо відправника, отримувача та вартості вантажу, не відповідає відомостям зазначених у товаросупровідних документах, поданих до митного контролю.
Таким чином, чоловік намагався незаконно ввезти товар на територію України. Тож на ньогоь склали протокол про порушення митних правил, а товар вартістю понад 120 тис. грн. вилучили до прийняття рішення судом по суті справи.
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