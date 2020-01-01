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На Волині поліцейський офіцер громади і соцпрацівник врятували літню жінку. ФОТО

На Волині поліцейський офіцер громади і соцпрацівник врятували літню жінку. ФОТО
Соціальний працівник та поліцейський офіцер Зимнівської громади врятували життя літній жінці.

Про це інформують на сторінці поліцейського офіцера у facebook.

Жінка похилого віку лежала на підлозі. Таку картину побачила через вікно соцпрацівник, яка навідувала стареньку. Але так як вхідні двері були зачинені, вона одразу зателефонувала офіцеру громади та викликала "швидку".

Медики приїхали швидко. Літній жінці офіцер надав першу медичну допомогу.

Жінка проживає сама, наразі у селі намагаються зв'язатись з її рідними, які нині за кордоном, для обговорення подальшого догляду, позаяк сама вона перебувати тепер не може.

На Волині поліцейський офіцер громади і соцпрацівник врятували літню жінку. ФОТО

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Теги: бабуся, поліцейський, офіцер громади, Зимнівська громада, соцпрацівник
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Коментарі 1
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Спочатку фото зробили а тоді врятували...
А мало б бути навпаки..
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