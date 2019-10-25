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«Коштів з Києва завжди не вистачає»: зарплати луцьким вчителям доплачуватимуть з бюджету міста

«Коштів з Києва завжди не вистачає»: зарплати луцьким вчителям доплачуватимуть з бюджету міста
Через хронічне недофінансування освітньої сфери з боку центральної влади цього року з бюджету Луцька на зарплату педагогам виділять близько 22 мільйони гривень.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» повідомила директор Департаменту фінансів та бюджету Луцької міськради Лілія Єлова.

Чиновниця відзначила, що практика недостатнього фінансування з боку уряду потреб освіти спостерігається давно.

«Освіта у нас по суті фінансується з двох джерел. Ми отримуємо субвенцію з державного бюджету і даємо частину коштів з міського бюджету. Бо коштів, які надходять з Києва, завжди не вистачає. У 2020 році прогнозується виділення близько 22 млн гривень з міського бюджету на зарплати освітянам», - зазначила Лілія Єлова.
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Теги: вчитель, зарплата, гроші, бюджет
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