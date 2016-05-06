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У Луцьку привітали ветеранів із 75-ю річницею перемоги над нацизмом. ФОТО

У Луцьку привітали ветеранів із 75-ю річницею перемоги над нацизмом. ФОТО
З нагоди Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, радник міського голови Ігор Поліщук та заступник міського голови Ірина Чебелюк відвідали ветеранів та тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях 1939-1945 років.

Про це інформує сайт Луцької міської ради.

“Цього року, у зв’язку із пандемією COVID-19 масових заходів до Дня перемоги не буде. Проте, приділити увагу, поспілкуватися, передати подарунки та своє тепло тим людям, яким пощастило пережити війну, які, на моє глибоке переконання, є прикладом мужності та відваги, прикладом до наслідування, - це наш обов’язок.

Ми з радістю завітаємо до усіх ветеранів війни, учасників бойових дій у Другій світовій війні. Стараємося для цих людей приділити хвилинку уваги та нагадати лучанам, що ці герої досі серед нас”, - зазначив Ігор Поліщук.

Такий візит посадовців є традиційним та відбувається щорічно, тож ветерани заздалегідь чекали гостей. Очільники міста не лише теплими словами привітали цих визначних людей, а передали їм подарунки від Луцької міської ради та урочисто вручили знак народної пошани “За бойові заслуги”: 75 років перемоги над нацизмом”.


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Теги: ветерани, привітання, День перемоги над нацизмом
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