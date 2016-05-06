У Луцьку привітали ветеранів із 75-ю річницею перемоги над нацизмом. ФОТО

Ігор Поліщук та заступник міського голови Ірина Чебелюк відвідали ветеранів та тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях 1939-1945 років.



Про це інформує сайт



“Цього року, у зв’язку із пандемією COVID-19 масових заходів до Дня перемоги не буде. Проте, приділити увагу, поспілкуватися, передати подарунки та своє тепло тим людям, яким пощастило пережити війну, які, на моє глибоке переконання, є прикладом мужності та відваги, прикладом до наслідування, - це наш обов’язок.



Ми з радістю завітаємо до усіх ветеранів війни, учасників бойових дій у Другій світовій війні. Стараємося для цих людей приділити хвилинку уваги та нагадати лучанам, що ці герої досі серед нас”, - зазначив Ігор Поліщук.



Такий візит посадовців є традиційним та відбувається щорічно, тож ветерани заздалегідь чекали гостей. Очільники міста не лише теплими словами привітали цих визначних людей, а передали їм подарунки від Луцької міської ради та урочисто вручили знак народної пошани “За бойові заслуги”: 75 років перемоги над нацизмом”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, радник міського головита заступник міського головивідвідали ветеранів та тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях 1939-1945 років.Про це інформує сайт Луцької міської ради “Цього року, у зв’язку із пандемією COVID-19 масових заходів до Дня перемоги не буде. Проте, приділити увагу, поспілкуватися, передати подарунки та своє тепло тим людям, яким пощастило пережити війну, які, на моє глибоке переконання, є прикладом мужності та відваги, прикладом до наслідування, - це наш обов’язок.Ми з радістю завітаємо до усіх ветеранів війни, учасників бойових дій у Другій світовій війні. Стараємося для цих людей приділити хвилинку уваги та нагадати лучанам, що ці герої досі серед нас”, - зазначив Ігор Поліщук.Такий візит посадовців є традиційним та відбувається щорічно, тож ветерани заздалегідь чекали гостей. Очільники міста не лише теплими словами привітали цих визначних людей, а передали їм подарунки від Луцької міської ради та урочисто вручили знак народної пошани “За бойові заслуги”: 75 років перемоги над нацизмом”.

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