Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 20:40
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на меморіалі в Луцьку - без урочистостей і масових заходів. Лучани поодинці і невеликим групами приходили до "Вічного вогню".
Про це йдеться у фоторепортажі "Суспільного Волині".
Ветеран збройних сил України Віктор Бурлаков каже: невелика кількість людей - через карантинні обмеження. З його слів, ветерани не бояться вірусу, але не мають можливості доїхати до меморіалу. Віктор Бурлаков розповідає: у Другій світовій війні воювали його батько, тесть і теща. Сьогодні аби віддати їм шану, до меморіалу йшов пішки 45 хвилин.
Серед тих, хто сьогодні на Меморіалі вічної слави – ветеран Другої світової війни, 95-річний Ігор Мисенко. Каже: підвіз незнайомець. Тим, хто прийшов до меморіального комплексу, він розповів про свій воєнний шлях.
Своїм обов’язком сьогодні бути на меморіальному комплексі "Вічна слава" вважає Наталія Некрахова. Її батько Василь у Другій світовій війні воював морським десантником. До "Вічного вогню" жінка принесла його фотографії і вірші, які писала до тата. Наталія Некрахова каже: "Карантин – це коли в душах зажим. А в мене немає, тому я сьогодні тут".
Донька бійця, який воював у Другій світовій війні, Наталія Вітовська , аби дістатися до меморіалу, пройшла пішки 6 км. Жінка каже: не могла сьогодні не прийти. Біля "Вічного вогню" співала фронтові пісні.
Аби покласти квіти до Стелли пам’яті і пам’ятника невідомому солдату, лучани приходять сім’ями. Серед них – луцький співак Сергій Скулинець.
Серед представників міської влади на меморіалі - заступниця міського голови Ірина Чебелюк.
Екс-регіонал Олександр Башкаленко також прийшов на Меморіал вічної слави з квітами.
Представники духовенства відслужили панахиду за загиблими в роки Другої світової війни.
Кількість людей, які прийшли віддати шану загиблим не підраховували, розповів заступник начальника Луцького відділу поліції Юрій Сидорук. З його слів, сьогодні на меморіалі чергувало 10 поліцейських. Вони стежили за дотриманням правил карантину і Закону «Про декомунізацію». Розповідає: порушень правопорядку не було, більшість громадян дотримувались маскового режиму.
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Про це йдеться у фоторепортажі "Суспільного Волині".
Ветеран збройних сил України Віктор Бурлаков каже: невелика кількість людей - через карантинні обмеження. З його слів, ветерани не бояться вірусу, але не мають можливості доїхати до меморіалу. Віктор Бурлаков розповідає: у Другій світовій війні воювали його батько, тесть і теща. Сьогодні аби віддати їм шану, до меморіалу йшов пішки 45 хвилин.
Серед тих, хто сьогодні на Меморіалі вічної слави – ветеран Другої світової війни, 95-річний Ігор Мисенко. Каже: підвіз незнайомець. Тим, хто прийшов до меморіального комплексу, він розповів про свій воєнний шлях.
Своїм обов’язком сьогодні бути на меморіальному комплексі "Вічна слава" вважає Наталія Некрахова. Її батько Василь у Другій світовій війні воював морським десантником. До "Вічного вогню" жінка принесла його фотографії і вірші, які писала до тата. Наталія Некрахова каже: "Карантин – це коли в душах зажим. А в мене немає, тому я сьогодні тут".
Донька бійця, який воював у Другій світовій війні, Наталія Вітовська , аби дістатися до меморіалу, пройшла пішки 6 км. Жінка каже: не могла сьогодні не прийти. Біля "Вічного вогню" співала фронтові пісні.
Аби покласти квіти до Стелли пам’яті і пам’ятника невідомому солдату, лучани приходять сім’ями. Серед них – луцький співак Сергій Скулинець.
Серед представників міської влади на меморіалі - заступниця міського голови Ірина Чебелюк.
Екс-регіонал Олександр Башкаленко також прийшов на Меморіал вічної слави з квітами.
Представники духовенства відслужили панахиду за загиблими в роки Другої світової війни.
Кількість людей, які прийшли віддати шану загиблим не підраховували, розповів заступник начальника Луцького відділу поліції Юрій Сидорук. З його слів, сьогодні на меморіалі чергувало 10 поліцейських. Вони стежили за дотриманням правил карантину і Закону «Про декомунізацію». Розповідає: порушень правопорядку не було, більшість громадян дотримувались маскового режиму.
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