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Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на меморіалі в Луцьку - без урочистостей і масових заходів. Лучани поодинці і невеликим групами приходили до "Вічного вогню".

Про це йдеться у фоторепортажі "Суспільного Волині".

Ветеран збройних сил України Віктор Бурлаков каже: невелика кількість людей - через карантинні обмеження. З його слів, ветерани не бояться вірусу, але не мають можливості доїхати до меморіалу. Віктор Бурлаков розповідає: у Другій світовій війні воювали його батько, тесть і теща. Сьогодні аби віддати їм шану, до меморіалу йшов пішки 45 хвилин.

Серед тих, хто сьогодні на Меморіалі вічної слави – ветеран Другої світової війни, 95-річний Ігор Мисенко. Каже: підвіз незнайомець. Тим, хто прийшов до меморіального комплексу, він розповів про свій воєнний шлях.

Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ


Своїм обов’язком сьогодні бути на меморіальному комплексі "Вічна слава" вважає Наталія Некрахова. Її батько Василь у Другій світовій війні воював морським десантником. До "Вічного вогню" жінка принесла його фотографії і вірші, які писала до тата. Наталія Некрахова каже: "Карантин – це коли в душах зажим. А в мене немає, тому я сьогодні тут".

Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ


Донька бійця, який воював у Другій світовій війні, Наталія Вітовська , аби дістатися до меморіалу, пройшла пішки 6 км. Жінка каже: не могла сьогодні не прийти. Біля "Вічного вогню" співала фронтові пісні.

Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ


Аби покласти квіти до Стелли пам’яті і пам’ятника невідомому солдату, лучани приходять сім’ями. Серед них – луцький співак Сергій Скулинець.

Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ


Серед представників міської влади на меморіалі - заступниця міського голови Ірина Чебелюк.

Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ


Екс-регіонал Олександр Башкаленко також прийшов на Меморіал вічної слави з квітами.

Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ


Представники духовенства відслужили панахиду за загиблими в роки Другої світової війни.

Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ


Кількість людей, які прийшли віддати шану загиблим не підраховували, розповів заступник начальника Луцького відділу поліції Юрій Сидорук. З його слів, сьогодні на меморіалі чергувало 10 поліцейських. Вони стежили за дотриманням правил карантину і Закону «Про декомунізацію». Розповідає: порушень правопорядку не було, більшість громадян дотримувались маскового режиму.

Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ


Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: ветерани, меморіал, День перемоги, Луцьк
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