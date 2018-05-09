Як у Луцьку в умовах карантину відзначили День перемоги. ФОТОРЕПОРТАЖ





Про це йдеться у фоторепортажі "



Ветеран збройних сил України Віктор Бурлаков каже: невелика кількість людей - через карантинні обмеження. З його слів, ветерани не бояться вірусу, але не мають можливості доїхати до меморіалу. Віктор Бурлаков розповідає: у Другій світовій війні воювали його батько, тесть і теща. Сьогодні аби віддати їм шану, до меморіалу йшов пішки 45 хвилин.



Серед тих, хто сьогодні на Меморіалі вічної слави – ветеран Другої світової війни, 95-річний Ігор Мисенко. Каже: підвіз незнайомець. Тим, хто прийшов до меморіального комплексу, він розповів про свій воєнний шлях.







Своїм обов’язком сьогодні бути на меморіальному комплексі "Вічна слава" вважає Наталія Некрахова. Її батько Василь у Другій світовій війні воював морським десантником. До "Вічного вогню" жінка принесла його фотографії і вірші, які писала до тата. Наталія Некрахова каже: "Карантин – це коли в душах зажим. А в мене немає, тому я сьогодні тут".







Донька бійця, який воював у Другій світовій війні, Наталія Вітовська , аби дістатися до меморіалу, пройшла пішки 6 км. Жінка каже: не могла сьогодні не прийти. Біля "Вічного вогню" співала фронтові пісні.







Аби покласти квіти до Стелли пам’яті і пам’ятника невідомому солдату, лучани приходять сім’ями. Серед них – луцький співак Сергій Скулинець.







Серед представників міської влади на меморіалі - заступниця міського голови Ірина Чебелюк.







Екс-регіонал Олександр Башкаленко також прийшов на Меморіал вічної слави з квітами.







Представники духовенства відслужили панахиду за загиблими в роки Другої світової війни.







Кількість людей, які прийшли віддати шану загиблим не підраховували, розповів заступник начальника Луцького відділу поліції Юрій Сидорук. З його слів, сьогодні на меморіалі чергувало 10 поліцейських. Вони стежили за дотриманням правил карантину і Закону «Про декомунізацію». Розповідає: порушень правопорядку не було, більшість громадян дотримувались маскового режиму.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на меморіалі в Луцьку - без урочистостей і масових заходів. Лучани поодинці і невеликим групами приходили до "Вічного вогню".Про це йдеться у фоторепортажі " Суспільного Волині ".Ветеран збройних сил Україникаже: невелика кількість людей - через карантинні обмеження. З його слів, ветерани не бояться вірусу, але не мають можливості доїхати до меморіалу. Віктор Бурлаков розповідає: у Другій світовій війні воювали його батько, тесть і теща. Сьогодні аби віддати їм шану, до меморіалу йшов пішки 45 хвилин.Серед тих, хто сьогодні на Меморіалі вічної слави – ветеран Другої світової війни, 95-річний. Каже: підвіз незнайомець. Тим, хто прийшов до меморіального комплексу, він розповів про свій воєнний шлях.Своїм обов’язком сьогодні бути на меморіальному комплексі "Вічна слава" вважає. Її батько Василь у Другій світовій війні воював морським десантником. До "Вічного вогню" жінка принесла його фотографії і вірші, які писала до тата. Наталія Некрахова каже: "Карантин – це коли в душах зажим. А в мене немає, тому я сьогодні тут".Донька бійця, який воював у Другій світовій війні,, аби дістатися до меморіалу, пройшла пішки 6 км. Жінка каже: не могла сьогодні не прийти. Біля "Вічного вогню" співала фронтові пісні.Аби покласти квіти до Стелли пам’яті і пам’ятника невідомому солдату, лучани приходять сім’ями. Серед них – луцький співакСеред представників міської влади на меморіалі - заступниця міського головиЕкс-регіоналтакож прийшов на Меморіал вічної слави з квітами.Представники духовенства відслужили панахиду за загиблими в роки Другої світової війни.Кількість людей, які прийшли віддати шану загиблим не підраховували, розповів заступник начальника Луцького відділу поліції. З його слів, сьогодні на меморіалі чергувало 10 поліцейських. Вони стежили за дотриманням правил карантину і Закону «Про декомунізацію». Розповідає: порушень правопорядку не було, більшість громадян дотримувались маскового режиму.

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