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На Волині через аукціон шукають орендаря ділянки для рибгосп потреб

На Волині через аукціон шукають орендаря ділянки для рибгосп потреб
Орендаря земельної ділянки площею понад 11 гектарів для рибогосподарських потреб планують визначити через аукціон.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА, – пише Волинь.Online.

«Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону разом із водним об’єктом загальною площею 11,148 га <кадастровий номер 0725082200:05:000:0111> із земель водного фонду для рибогосподарських потреб, розташованої за межами населених пунктів Кримненської сільської ради Старовижівського району», – йдеться у документі.

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Теги: Волинь, озеро, аукціон
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