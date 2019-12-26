На Волині через аукціон шукають орендаря ділянки для рибгосп потреб





Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА, – пише



«Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону разом із водним об’єктом загальною площею 11,148 га <кадастровий номер 0725082200:05:000:0111> із земель водного фонду для рибогосподарських потреб, розташованої за межами населених пунктів Кримненської сільської ради Старовижівського району», – йдеться у документі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Орендаря земельної ділянки площею понад 11 гектарів для рибогосподарських потреб планують визначити через аукціон.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА, – пише Волинь.Online «Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону разом із водним об’єктом загальною площею 11,148 га <кадастровий номер 0725082200:05:000:0111> із земель водного фонду для рибогосподарських потреб, розташованої за межами населених пунктів Кримненської сільської ради Старовижівського району», – йдеться у документі.

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