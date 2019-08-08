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В Україні заблокували майже 60 сайтів з азартними іграми

В Україні заблокували майже 60 сайтів з азартними іграми
Служба безпеки України отримала рішення суду щодо блокування провідними вітчизняними інтернет-провайдерами доступу до заборонених законодавством азартних ігор у віртуальній мережі.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Так, наразі вже закрили доступ до 59 відповідних інтернет-платформ, у тому числі до 20 найпопулярніших серед українських азартних гравців.

Нагадаємо, Верховна Рада у грудні минулого року "провалила" голосування за законопроект про легалізацію азартного бізнесу в Україні.

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Теги: сайти, азартні ігри
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