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Якою буде погода у Луцьку та Волинській області в неділю, 17 травня

Якою буде погода у Луцьку та Волинській області в неділю, 17 травня
17 травня у Луцьку та Волинській області прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 13-18º тепла.

17 травня вшановується пам'ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської. У давнину у цей день рубали дерево на вичинку ложок. Наші пращури на Пелагею чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий і достатній. У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини, шипшини.

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Теги: погода, прогноз погоди
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