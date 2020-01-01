Якою буде погода у Луцьку та Волинській області в неділю, 17 травня





Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 13-18º тепла.



17 травня вшановується пам'ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської. У давнину у цей день рубали дерево на вичинку ложок. Наші пращури на Пелагею чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий і достатній. У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини, шипшини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 травня у Луцьку та Волинській області прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 13-18º тепла.17 травня вшановується пам'ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської. У давнину у цей день рубали дерево на вичинку ложок. Наші пращури на Пелагею чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий і достатній. У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини, шипшини.

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