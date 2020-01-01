У селі Дачне невідомі розгромили дитячий табір. ФОТО





Про це Ольга Сабурова.



На травневі свята невідомі розбили вікно і проникли у приміщення табору “Світанок”. Порізали подушки, матраци, перекинули меблі, побили плафони, дзеркала, розламали господарське приладдя. Порошковим вогнегасником окроплені усі дитячі кімнати та сходи — каже Сабурова.



"Було таке враження, що тут побували якісь підлітки “не сповна розуму” чи якісь хворі. Придбані нами торік нові матраци, подушки, були понищені", - каже голова обласної організації профспілки працівників державних установ Ольга Сабурова.



"Працюю біля 20 років, але такого у нас ще не було. Мабуть, що це хлопці були. Я не знаю, де вони живуть і хто їх так виховує. Дуже важко те пір’я збирати, дуже роз’їдає і очі, і слизову", - розповіла працівниця табору “Світанок” Світлана Степанюк.



Працівники табору написали заяву в поліцію. Це підтвердив тимчасово виконувач обов’язків начальника Ківерцівського відділу поліції Тарас Генсіровський. За його словами, особи, які вчинили правопорушення, ще не встановлені, триває розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 25 тисяч гривень невідомі нанесли збитків табору “Світанок”, що у селі Дачне Ківерцівського району.Про це "Суспільному" розповіла голова обласної організації профспілки працівників державних установНа травневі свята невідомі розбили вікно і проникли у приміщення табору “Світанок”. Порізали подушки, матраци, перекинули меблі, побили плафони, дзеркала, розламали господарське приладдя. Порошковим вогнегасником окроплені усі дитячі кімнати та сходи — каже Сабурова."Було таке враження, що тут побували якісь підлітки “не сповна розуму” чи якісь хворі. Придбані нами торік нові матраци, подушки, були понищені", - каже голова обласної організації профспілки працівників державних установ Ольга Сабурова."Працюю біля 20 років, але такого у нас ще не було. Мабуть, що це хлопці були. Я не знаю, де вони живуть і хто їх так виховує. Дуже важко те пір’я збирати, дуже роз’їдає і очі, і слизову", - розповіла працівниця табору “Світанок” Світлана Степанюк.Працівники табору написали заяву в поліцію. Це підтвердив тимчасово виконувач обов’язків начальника Ківерцівського відділу поліціїЗа його словами, особи, які вчинили правопорушення, ще не встановлені, триває розслідування.

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