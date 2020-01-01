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У селі Дачне невідомі розгромили дитячий табір. ФОТО

У селі Дачне невідомі розгромили дитячий табір. ФОТО
На 25 тисяч гривень невідомі нанесли збитків табору “Світанок”, що у селі Дачне Ківерцівського району.

Про це "Суспільному" розповіла голова обласної організації профспілки працівників державних установ Ольга Сабурова.

На травневі свята невідомі розбили вікно і проникли у приміщення табору “Світанок”. Порізали подушки, матраци, перекинули меблі, побили плафони, дзеркала, розламали господарське приладдя. Порошковим вогнегасником окроплені усі дитячі кімнати та сходи — каже Сабурова.

"Було таке враження, що тут побували якісь підлітки “не сповна розуму” чи якісь хворі. Придбані нами торік нові матраци, подушки, були понищені", - каже голова обласної організації профспілки працівників державних установ Ольга Сабурова.

"Працюю біля 20 років, але такого у нас ще не було. Мабуть, що це хлопці були. Я не знаю, де вони живуть і хто їх так виховує. Дуже важко те пір’я збирати, дуже роз’їдає і очі, і слизову", - розповіла працівниця табору “Світанок” Світлана Степанюк.

Працівники табору написали заяву в поліцію. Це підтвердив тимчасово виконувач обов’язків начальника Ківерцівського відділу поліції Тарас Генсіровський. За його словами, особи, які вчинили правопорушення, ще не встановлені, триває розслідування.

У селі Дачне невідомі розгромили дитячий табір. ФОТО
У селі Дачне невідомі розгромили дитячий табір. ФОТО
У селі Дачне невідомі розгромили дитячий табір. ФОТО

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Теги: Дачне, дитячий табір, вандали
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