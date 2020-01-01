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У Луцьку в Старому місті продають автентичний будинок за 70 тисяч доларів

У Луцьку в Старому місті продають автентичний будинок за 70 тисяч доларів
У Старому місті продають автентичний будинок Лейзора Кришталка за 70 тисяч доларів. В народі його називають будинком-привидом.

Про це повідомив депутат міськради Андрій Білан у facebook.

Будинок, за адресою Галшки Гулевичівни, 12а, має історичну цінність. Він розташований на погості давньої вірменської церкви, збудованої у XVI столітті. Його архітектура репрезентує цегляний стиль у забудові Луцька кінця ХІХ – початку ХХ століть. Будинок збудував у 1920-х роках тодішній співвласник земельної ділянки Лейзор Кришталко.

В 2005 році будинок приватизували. Дані про реєстрацію права власності чи права оренди на земельну ділянку на вул. Галшки Гулевичівни, 12а відсутні, каже депутат. Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради не вдалось встановити власника споруди. Після встановлення власника, департамент зобов’яже його привести до належного стану земельну ділянку.

Станом на 7 травня на інтернет-платформі ОЛХ є повідомлення про продаж будинку за ціною у 70 тисяч доларів, додав Білан.
У Луцьку в Старому місті продають автентичний будинок за 70 тисяч доларів
У Луцьку в Старому місті продають автентичний будинок за 70 тисяч доларів
У Луцьку в Старому місті продають автентичний будинок за 70 тисяч доларів

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Теги: продаж, Старе місто
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Коментарі 1
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Як це? Будинок приватизували, а хто це зробив - невідомо?
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