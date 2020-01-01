На узбережжі в США хвилі та пісок яскраво світяться блакитним неоновим світлом. ВІДЕО





Вночі прибережні хвилі та пісок після відливу яскраво світяться блакитним неоновим світлом, повідомляє



Так звана біолюмінесценція виникає через скупчення в водах особливого планктону розміром до 5мм, котрий випромінює світло під впливом зовнішніх подразників - руху води в морських течіях або проходу кораблів.





Свою назву «червоний приплив» отримав через те, що вдень вода біля берега забарвлюється в червонувато-іржавий колір, а блакитне світіння видно тільки в темряві.



Тож фантастичний планктон вдень має неприємний іржавий колір, а ось вночі яскраво світиться неоново-блакитним.



Біолюмінісценція моря зустрічається в різних місцях на планеті, але за останнє сторіччя явище було зареєстровано всього близько 250 разів.







Цікаво, що не тільки хвилі та пісок можуть світитися як лампочки, а й тварини, зокрема, дельфіни. Так, жителю міста Ньюпорт Біч вдалося зняти неймовірно красиве явище: кілька дельфінів оточили човен вночі, при цьому вони світилися яскраво-блакитним світлом.



Звичайно світяться не самі дельфіни, а планктон навколо них.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В США спостерігають за досить рідкісним природним явищем під назвою «червоний приплив», яке повернулося на Каліфорнійське узбережжя.Вночі прибережні хвилі та пісок після відливу яскраво світяться блакитним неоновим світлом, повідомляє Твій портал Так звана біолюмінесценція виникає через скупчення в водах особливого планктону розміром до 5мм, котрий випромінює світло під впливом зовнішніх подразників - руху води в морських течіях або проходу кораблів.Свою назву «червоний приплив» отримав через те, що вдень вода біля берега забарвлюється в червонувато-іржавий колір, а блакитне світіння видно тільки в темряві.Тож фантастичний планктон вдень має неприємний іржавий колір, а ось вночі яскраво світиться неоново-блакитним.Біолюмінісценція моря зустрічається в різних місцях на планеті, але за останнє сторіччя явище було зареєстровано всього близько 250 разів.Цікаво, що не тільки хвилі та пісок можуть світитися як лампочки, а й тварини, зокрема, дельфіни. Так, жителю міста Ньюпорт Біч вдалося зняти неймовірно красиве явище: кілька дельфінів оточили човен вночі, при цьому вони світилися яскраво-блакитним світлом.Звичайно світяться не самі дельфіни, а планктон навколо них.

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