На Волині за понад 6 мільйонів гривень хочуть відремонтувати міст
Сьогодні, 00:40
Капітальний ремонт мосту через меліоративний канал на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 030120 Стенжаричі-Залужжя-Устилуг-(Н-22) км 2+370 Володимир-Волинського району коштуватиме до 6,397 мільйона гривень.
Про це інформує «Волинь Online».
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Замовником виступає ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».
Тендерні пропозиції приймають до 31 травня, розпочнуть аукціон 1 червня. Строк виконання робіт – до 30 вересня 2021 року. Очікувана вартість становить 6,397 мільйона гривень.
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Про це інформує «Волинь Online».
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Замовником виступає ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».
Тендерні пропозиції приймають до 31 травня, розпочнуть аукціон 1 червня. Строк виконання робіт – до 30 вересня 2021 року. Очікувана вартість становить 6,397 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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