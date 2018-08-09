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На Волині за понад 6 мільйонів гривень хочуть відремонтувати міст

На Волині за понад 6 мільйонів гривень хочуть відремонтувати міст
Капітальний ремонт мосту через меліоративний канал на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 030120 Стенжаричі-Залужжя-Устилуг-(Н-22) км 2+370 Володимир-Волинського району коштуватиме до 6,397 мільйона гривень.

Про це інформує «Волинь Online».

Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Замовником виступає ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».

Тендерні пропозиції приймають до 31 травня, розпочнуть аукціон 1 червня. Строк виконання робіт – до 30 вересня 2021 року. Очікувана вартість становить 6,397 мільйона гривень.

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Теги: Володимир-Волинський район, міст, ремонт, тендер
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