Курс валют у Луцьку на 18 травня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.65, а продаж – 26.85.
Євро при купівлі становить – 28.65, продажу – 28.85.
Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.20, продаж – 6.35.
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Євро при купівлі становить – 28.65, продажу – 28.85.
Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.20, продаж – 6.35.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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