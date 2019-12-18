У Рокинях відновили дерев’яну хату, якій понад 150 років. ВІДЕО





Шість років тому музеєві вдалося викупити її у нащадка господаря і перевезти, - інформує



Директор музею просто неба Олександр Середюк розповів, що хату з двірцем привезли у музей-скансен у 2014-му році з Камінь-Каширширського району. Будівля була розібрана. Складати почали через два роки.



За підрахунками будівлі понад півтори сотні років.



"Характерною особливістю саме цієї хати є те, що сіни великі. В хаті жили, а у сінях працювали. В сінях можна було весілля робити, - каже Олександр Середюк.



Працівники музею наразі накривають дерев'яний будинок снопами з очерету. На один ряд йде 15 снопів.



"Саме в цій хаті родина була не велика. В таких хатах жило по 10 дітей. Лавки ставили і ослівчики. На лавки клали дошки. Клали солом'яний матрас. І так спали, а потім виносили", - продовжує розповідь керівник музею.



Хата виготовлена з урахуванням енергозберігаючих технологій, розповів керівник. Каже, що з північної сторони стіна будівлі повністю була захищена прибудовою — двірцем. Він служив власнику, як склад чи майстерня.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дерев’яну хату, якій понад 150 років, відновили у Рокинівському музеї сільського господарства-скансені, що в Луцькому районі.Шість років тому музеєві вдалося викупити її у нащадка господаря і перевезти, - інформує Суспільне Волині Директор музею просто небарозповів, що хату з двірцем привезли у музей-скансен у 2014-му році з Камінь-Каширширського району. Будівля була розібрана. Складати почали через два роки.За підрахунками будівлі понад півтори сотні років."Характерною особливістю саме цієї хати є те, що сіни великі. В хаті жили, а у сінях працювали. В сінях можна було весілля робити, - каже Олександр Середюк.Працівники музею наразі накривають дерев'яний будинок снопами з очерету. На один ряд йде 15 снопів."Саме в цій хаті родина була не велика. В таких хатах жило по 10 дітей. Лавки ставили і ослівчики. На лавки клали дошки. Клали солом'яний матрас. І так спали, а потім виносили", - продовжує розповідь керівник музею.Хата виготовлена з урахуванням енергозберігаючих технологій, розповів керівник. Каже, що з північної сторони стіна будівлі повністю була захищена прибудовою — двірцем. Він служив власнику, як склад чи майстерня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію