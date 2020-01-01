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Волинянам розповіли, як вчасно розпізнати небезпечні родимки

Волинянам розповіли, як вчасно розпізнати небезпечні родимки
У Волинському обласному шкірно-венерологічному диспансері повідомляють, що всього за 2019 рік оглянули 3420 пацієнтів, з них 2420 – дерматоскопічно. Всього виявили 2675 немеланомних та меланомних новоутворень шкіри.

Серед них діагностували 56 актинічних кератозів, 34 випадки базальноклітинного раку шкіри, 8 меланом, йдеться на сторінці Волинського центру громадського здоров'я.

82 пацієнтів скерували в обласний медичний центр онкології (раніше – обласний онкологічний диспансер). У цьому медзакладі сформували групу пацієнтів з новоутвореннями шкіри, що потребують диспансерного спостереження.

Станом на 1 січня 2020 року на диспансерному обліку з новоутвореннями шкіри перебувала 351 людина.

За словами спеціалістів, найнебезпечнішим зі злоякісних новоутворень шкіри є меланома, яка в запущеній формі може призводити до летальних випадків, однак при ранній діагностиці ефективно лікується. Поширеність меланоми нижча за немеланомні новоутворення шкіри, але саме меланома – головна причина смертності від раку шкіри.

Щоб вчасно розпізнати небезпечну родимку, варто запам’ятати алгоритм первинної діагностики родимок, котрий називається АКОРД меланоми.

А – асиметрія. Якщо умовна вісь розділяє родимку на дві нерівні половини;

К – край та кровоточивість. Якщо край стає нерівним, рваним, із зазубринами. Якщо родимка почала кровоточити.

О – окрас. Зміни кольору, вкраплення більш темного чи більш світлого, зникнення кольору можуть свідчити про переродження;

Р – розмір. Збільшення родимки за шириною чи за висотою може бути небезпечним симптомом;

Д – динаміка. Поява тріщинок, випадіння волосків також можуть свідчити про небезпеку.

Наголошують, у 90% випадків рак шкіри виліковний при ранній діагностиці.

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Теги: здоров'я, родимки
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