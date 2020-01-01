Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 травня
Сьогодні, 10:09
За останню добу на Волині зареєстровано 10 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 3 у дітей.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Найбільше випадків зареєстрували в Маневицькому районі – 7, по одному випадку зареєстрували в м.Луцьку, Горохівському та Локачинському районах. Одужало за добу 8 осіб, в тому числі 1 медичний працівник.
Загалом станом на 10.00 19 травня в області зареєстрували 635 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 56 у дітей та 147 у медичних працівників.
Одужало 158 осіб, з них 12 дітей та 44 медичних працівники. 17 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.
Вранці 19 травня у Нововолинську помер 86-літній чоловік, який був уражений коронавірусною інфекцією і мав супутні захворювання. Тривалий час хворий перебував у реанімаційному відділенні. Це вісімнадцята жертва хвороби на Волині.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Найбільше випадків зареєстрували в Маневицькому районі – 7, по одному випадку зареєстрували в м.Луцьку, Горохівському та Локачинському районах. Одужало за добу 8 осіб, в тому числі 1 медичний працівник.
Загалом станом на 10.00 19 травня в області зареєстрували 635 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 56 у дітей та 147 у медичних працівників.
Одужало 158 осіб, з них 12 дітей та 44 медичних працівники. 17 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.
Вранці 19 травня у Нововолинську помер 86-літній чоловік, який був уражений коронавірусною інфекцією і мав супутні захворювання. Тривалий час хворий перебував у реанімаційному відділенні. Це вісімнадцята жертва хвороби на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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