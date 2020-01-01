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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 травня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 19 травня
За останню добу на Волині зареєстровано 10 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 3 у дітей.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Найбільше випадків зареєстрували в Маневицькому районі – 7, по одному випадку зареєстрували в м.Луцьку, Горохівському та Локачинському районах. Одужало за добу 8 осіб, в тому числі 1 медичний працівник.

Загалом станом на 10.00 19 травня в області зареєстрували 635 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 56 у дітей та 147 у медичних працівників.

Одужало 158 осіб, з них 12 дітей та 44 медичних працівники. 17 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.

Вранці 19 травня у Нововолинську помер 86-літній чоловік, який був уражений коронавірусною інфекцією і мав супутні захворювання. Тривалий час хворий перебував у реанімаційному відділенні. Це вісімнадцята жертва хвороби на Волині.


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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, ОДА
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