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У Вінниці поранені сестри прогнали грабіжника, який вночі вдерся до їхнього будинку

У Вінниці поранені сестри прогнали грабіжника, який вночі вдерся до їхнього будинку
У Вінниці сестри прогнали грабіжника, який пробрався до їхнього помешкання посеред ночі.

Про це УНН повідомили правоохоронці.

Пенсіонерки (1952 та 1948 років народження) стали жертвами нападу грабіжника. Чоловік проник до помешкання сестер та, ймовірно, сподівався обікрасти його, поки господині спали.

Однак, одна з сестер прокинулась та, побачивши відчинене вікно, запідозрила неладне. Коли вона вийшла на кухню, то невідомий схопив її за шию та вдарив ножем у тулуб. Однак жінка почала пручатися та чинити опір. Від шуму прокинулася і друга сестра, і разом вони змусили нападника втекти.

Однак, обох жінок госпіталізували з колото-різаними ранами різних частин тіла.

Наразі проводять розслідування з метою встановлення особи нападника та його затримання.

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Теги: Вінниця, грабіжники
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Коментарі 1
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Молодці, знайшли сили дати відсіч нападнику.
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