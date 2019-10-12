На Волині молодий чоловік викрав мікроавтобус, щоб покатати дівчат. ФОТО





Заявник повідомив, що невідома особа заволоділа його транспортним засобом «Мерседес Віто» в с. Мельники-Річицькі, Ратнівького району. Про це інформують на сторінці



18 травня 2020 року близько 21:30 години поліцейські офіцери Забродівської сільської об‘єднаної територіальної громади Пашкевич Анатолій та Волох Олександр, спільно з дільничним офіцером Ратнівського ВП Степанцем С.І. розшукали даний автомобіль, який знаходився в розшуку.



Авто було покинуто в лісовому масиві у сусідньому селі Зоряне, оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили та затримали зловмисника, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Останні з’ясували, що до злочину причетний 22-річний місцевий мешканець.



Як пояснив сам викрадач, що вживав алкогольні напої, а після чого вирішив покатати дівчат та викрав автомобіль, на авто їздив протягом трьох днів, але не впорався з керуванням в лісі та злетів в кювет, після чого покинув даний автомобіль.





«Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність згідно ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 травня 2020 року о 01:02 годині до поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля.Заявник повідомив, що невідома особа заволоділа його транспортним засобом «Мерседес Віто» в с. Мельники-Річицькі, Ратнівького району. Про це інформують на сторінці Поліцейський офіцер громади 18 травня 2020 року близько 21:30 години поліцейські офіцери Забродівської сільської об‘єднаної територіальної громадита, спільно з дільничним офіцером Ратнівського ВП. розшукали даний автомобіль, який знаходився в розшуку.Авто було покинуто в лісовому масиві у сусідньому селі Зоряне, оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили та затримали зловмисника, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Останні з’ясували, що до злочину причетний 22-річний місцевий мешканець.Як пояснив сам викрадач, що вживав алкогольні напої, а після чого вирішив покатати дівчат та викрав автомобіль, на авто їздив протягом трьох днів, але не впорався з керуванням в лісі та злетів в кювет, після чого покинув даний автомобіль.«Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність згідно ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.»

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