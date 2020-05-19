На Рівненщині викрили злочинну групу, яка викрадала людей під приводом лікування. ФОТО
Сьогодні, 02:18
У Рівненській області правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, яка під приводом лікування алко/наркозалежності займалася викраденням людей.
Про це повідомляють Факти.
Загалом за такою схемою працювали шість центрів – п’ять у Рівненській і один у Тернопільській областях, які діяли з 2016 року. Викрадених людей утримували в умовах ізоляції, запевняючи, що лікують їх від наркотичної чи алкогольної залежностей.
– Зацікавлені особи здійснювали за це періодичну оплату – від 5 до 12 тис грн за місяць. При цьому, за порушення режиму перебування, а також спроби втечі до утримуваних застосовувалися насильницькі дії.
Їх поміщали до спеціального карцера, де карали їх фізично та примусово вводили психотропні та наркотичні речовини з метою придушення їх волі, – зазначили в Офісі генпрокурора.
За результатами обшуків у “медцентрах”, які працювали без відповідних документів, виявили 145 “пацієнтів”. Про підозру повідомили 21 учаснику організованої злочинної групи за фактами незаконного викрадення людей, 14 з них – затримали.
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Про це повідомляють Факти.
Загалом за такою схемою працювали шість центрів – п’ять у Рівненській і один у Тернопільській областях, які діяли з 2016 року. Викрадених людей утримували в умовах ізоляції, запевняючи, що лікують їх від наркотичної чи алкогольної залежностей.
– Зацікавлені особи здійснювали за це періодичну оплату – від 5 до 12 тис грн за місяць. При цьому, за порушення режиму перебування, а також спроби втечі до утримуваних застосовувалися насильницькі дії.
Їх поміщали до спеціального карцера, де карали їх фізично та примусово вводили психотропні та наркотичні речовини з метою придушення їх волі, – зазначили в Офісі генпрокурора.
За результатами обшуків у “медцентрах”, які працювали без відповідних документів, виявили 145 “пацієнтів”. Про підозру повідомили 21 учаснику організованої злочинної групи за фактами незаконного викрадення людей, 14 з них – затримали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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