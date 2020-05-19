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На Рівненщині викрили злочинну групу, яка викрадала людей під приводом лікування. ФОТО

На Рівненщині викрили злочинну групу, яка викрадала людей під приводом лікування. ФОТО
У Рівненській області правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, яка під приводом лікування алко/наркозалежності займалася викраденням людей.

Про це повідомляють Факти.

Загалом за такою схемою працювали шість центрів – п’ять у Рівненській і один у Тернопільській областях, які діяли з 2016 року. Викрадених людей утримували в умовах ізоляції, запевняючи, що лікують їх від наркотичної чи алкогольної залежностей.

На Рівненщині викрили злочинну групу, яка викрадала людей під приводом лікування. ФОТО
На Рівненщині викрили злочинну групу, яка викрадала людей під приводом лікування. ФОТО
На Рівненщині викрили злочинну групу, яка викрадала людей під приводом лікування. ФОТО

– Зацікавлені особи здійснювали за це періодичну оплату – від 5 до 12 тис грн за місяць. При цьому, за порушення режиму перебування, а також спроби втечі до утримуваних застосовувалися насильницькі дії.

Їх поміщали до спеціального карцера, де карали їх фізично та примусово вводили психотропні та наркотичні речовини з метою придушення їх волі, – зазначили в Офісі генпрокурора.

На Рівненщині викрили злочинну групу, яка викрадала людей під приводом лікування. ФОТО
На Рівненщині викрили злочинну групу, яка викрадала людей під приводом лікування. ФОТО

За результатами обшуків у “медцентрах”, які працювали без відповідних документів, виявили 145 “пацієнтів”. Про підозру повідомили 21 учаснику організованої злочинної групи за фактами незаконного викрадення людей, 14 з них – затримали.

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Теги: центр, затримання, Рівненщина
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