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Долар і євро почали дорожчати: курс валют у Луцьку на 21 травня

Долар і євро почали дорожчати: курс валют у Луцьку на 21 травня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.65, а продаж – 26.85.

Євро при купівлі становить – 28.80, продажу – 29.20.

Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,32.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.30, продаж – 6.40.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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