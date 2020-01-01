Долар і євро почали дорожчати: курс валют у Луцьку на 21 травня





Євро при купівлі становить – 28.80, продажу – 29.20.



Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,32.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.30, продаж – 6.40.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 26.65, а продаж – 26.85.Євро при купівлі становить – 28.80, продажу – 29.20.Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,32.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.30, продаж – 6.40.

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