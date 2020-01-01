З 1 червня «Укрзалізниця» готова відновити пасажирські перевезення
Сьогодні, 12:45
"Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час інспекційного огляду станції “Київ-Пасажирський” сьогодні, 21 травня, - йдеться на сайті Мінінфраструктури.
“Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції “Київ-Пасажирський” вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал”, - відмітив міністр.
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Доречі, рішення про послаблення карантину, зокрема і відновлення транспорту, прийматимуть у кожній з областей окремо, зважаючи на аналіз ситуації та критерії, відповідно до яких МОЗ дозволяє це зробити. На Волині станом на 12:30 20 травня такого рішення ще немає.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 червня цього року, ввівши так званий адаптивний карантин.
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Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час інспекційного огляду станції “Київ-Пасажирський” сьогодні, 21 травня, - йдеться на сайті Мінінфраструктури.
“Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції “Київ-Пасажирський” вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал”, - відмітив міністр.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні
Доречі, рішення про послаблення карантину, зокрема і відновлення транспорту, прийматимуть у кожній з областей окремо, зважаючи на аналіз ситуації та критерії, відповідно до яких МОЗ дозволяє це зробити. На Волині станом на 12:30 20 травня такого рішення ще немає.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 червня цього року, ввівши так званий адаптивний карантин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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