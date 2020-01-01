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З 1 червня «Укрзалізниця» готова відновити пасажирські перевезення

З 1 червня «Укрзалізниця» готова відновити пасажирські перевезення
"Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час інспекційного огляду станції “Київ-Пасажирський” сьогодні, 21 травня, - йдеться на сайті Мінінфраструктури.

“Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції “Київ-Пасажирський” вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал”, - відмітив міністр.

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Доречі, рішення про послаблення карантину, зокрема і відновлення транспорту, прийматимуть у кожній з областей окремо, зважаючи на аналіз ситуації та критерії, відповідно до яких МОЗ дозволяє це зробити. На Волині станом на 12:30 20 травня такого рішення ще немає.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 червня цього року, ввівши так званий адаптивний карантин.

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Теги: Укрзалізниця, сполучення
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