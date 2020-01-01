На Волині під час збуту наркотиків затримали двох хлопців, один з них – неповнолітній
Сьогодні, 14:55
У Камені-Каширському та Ратно затримали юнаків, які торгували наркотиками.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Поліцейські затримали 19-річного мешканця Каменя-Каширського, який збував канабіс. Усього правоохоронці зафіксували три епізоди збуту молодиком цього наркотичного засобу.
Йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.
До суду подали клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
За процесуального керівництва Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури працівники поліції затримали 17-річного ратнівчанина також у момент чергового збуту ним канабісу.
Вирішуєтб питання про повідомлення затриману про підозру у вчиненні цього злочину та про обрання йому запобіжного заходу.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Поліцейські затримали 19-річного мешканця Каменя-Каширського, який збував канабіс. Усього правоохоронці зафіксували три епізоди збуту молодиком цього наркотичного засобу.
Йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.
До суду подали клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
За процесуального керівництва Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури працівники поліції затримали 17-річного ратнівчанина також у момент чергового збуту ним канабісу.
Вирішуєтб питання про повідомлення затриману про підозру у вчиненні цього злочину та про обрання йому запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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