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На Волині під час збуту наркотиків затримали двох хлопців, один з них – неповнолітній

На Волині під час збуту наркотиків затримали двох хлопців, один з них – неповнолітній
У Камені-Каширському та Ратно затримали юнаків, які торгували наркотиками.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Поліцейські затримали 19-річного мешканця Каменя-Каширського, який збував канабіс. Усього правоохоронці зафіксували три епізоди збуту молодиком цього наркотичного засобу.

Йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.

До суду подали клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури працівники поліції затримали 17-річного ратнівчанина також у момент чергового збуту ним канабісу.

Вирішуєтб питання про повідомлення затриману про підозру у вчиненні цього злочину та про обрання йому запобіжного заходу.

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Теги: наркотики, продаж, Волинь
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