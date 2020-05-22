У пожежі на Волині загинув 20-річний хлопець





Про це повідомили



Працівники ДСНС оперативно прибули на виклик. За словами рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло надто пізно, саме тому будинок згорів вщент.



На місці події виявили тіло 20-річного жителя цього будинку. Рятувальники проводили роботи з розбору житлової конструкції.



На місці також працювали також володимир-волинські правоохоронці.



Причини виникнення пожежі наразі встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Людмилпіль Володимир-Волинського району у ніч на 21 травня трапилася пожежа. У ній загинув мешканець будинку.Про це повідомили “Княжому Граду” у Володимир-Волинському міськрайонному відділі УДСНС у Волинській області.Працівники ДСНС оперативно прибули на виклик. За словами рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло надто пізно, саме тому будинок згорів вщент.На місці події виявили тіло 20-річного жителя цього будинку. Рятувальники проводили роботи з розбору житлової конструкції.На місці також працювали також володимир-волинські правоохоронці.Причини виникнення пожежі наразі встановлюють.

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