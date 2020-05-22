У пожежі на Волині загинув 20-річний хлопець
Сьогодні, 15:33
У селі Людмилпіль Володимир-Волинського району у ніч на 21 травня трапилася пожежа. У ній загинув мешканець будинку.
Про це повідомили “Княжому Граду” у Володимир-Волинському міськрайонному відділі УДСНС у Волинській області.
Працівники ДСНС оперативно прибули на виклик. За словами рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло надто пізно, саме тому будинок згорів вщент.
На місці події виявили тіло 20-річного жителя цього будинку. Рятувальники проводили роботи з розбору житлової конструкції.
На місці також працювали також володимир-волинські правоохоронці.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюють.
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Про це повідомили “Княжому Граду” у Володимир-Волинському міськрайонному відділі УДСНС у Волинській області.
Працівники ДСНС оперативно прибули на виклик. За словами рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло надто пізно, саме тому будинок згорів вщент.
На місці події виявили тіло 20-річного жителя цього будинку. Рятувальники проводили роботи з розбору житлової конструкції.
На місці також працювали також володимир-волинські правоохоронці.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюють.
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