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У пожежі на Волині загинув 20-річний хлопець

У пожежі на Волині загинув 20-річний хлопець
У селі Людмилпіль Володимир-Волинського району у ніч на 21 травня трапилася пожежа. У ній загинув мешканець будинку.

Про це повідомили “Княжому Граду” у Володимир-Волинському міськрайонному відділі УДСНС у Волинській області.

Працівники ДСНС оперативно прибули на виклик. За словами рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло надто пізно, саме тому будинок згорів вщент.

На місці події виявили тіло 20-річного жителя цього будинку. Рятувальники проводили роботи з розбору житлової конструкції.

На місці також працювали також володимир-волинські правоохоронці.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюють.

У пожежі на Волині загинув 20-річний хлопець

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Теги: Володимир, пожежа, смерть
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