Під Луцьком зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
22 травень, 21:23
У селі Рованці, що під Луцьком сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автівок.
Про це йдеться на сторінці АвтоАндони Луцька у фейсбуці.
Користувач Роман Романюк опублікував відео аварії, яка трапилася на об'їзній дорозі.
ДТП сталася близько 18:00. Зіткнулися автомобілі Daewoo та Chevrolet. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
Автомобіль Daewoo, повертаючи, не надав перевагу автомобілю Chevrolet.
Відео опублікували на сторінках ІА Волинські новини.
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Про це йдеться на сторінці АвтоАндони Луцька у фейсбуці.
Користувач Роман Романюк опублікував відео аварії, яка трапилася на об'їзній дорозі.
ДТП сталася близько 18:00. Зіткнулися автомобілі Daewoo та Chevrolet. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
Автомобіль Daewoo, повертаючи, не надав перевагу автомобілю Chevrolet.
Відео опублікували на сторінках ІА Волинські новини.
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