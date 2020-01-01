Старша – втекла з дому: на Волині у матері вилучили двох доньок. ФОТО





Про це інформує



22 травня близько 12:00 години до місцевого відділу поліції звернулася 44-річна жителька села Горянівка Ківерцівського району та повідомила про зникнення 16-річної доньки.



На пошуки дівчини задіяли увесь особовий склад відділу поліції та співробітників ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у Волинській області.



Правоохоронці розподілили сили і засоби на пошуки дитини. Поліцейські розшукували дівчину у межах населеного пункту за місцем проживання, а також у навколишніх селах. Перевірили усіх знайомих юнки та місця можливого її перебування.





Через декілька годин плідних пошуків дільничний офіцер поліції спільно із працівником ювенальної превенції Ківерцівського відділу поліції знайшли зниклу дівчину у селі Носовичі Ківерцівського району, що майже за 10 км від місця її проживання. Дівчина каталась на велосипеді. Протиправних дій проти зниклої не скоєно.



Як розповіла очільниця сектору ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у Волинській області Інна Остапович, сім’я дитини неблагополучна, умови проживання теж жахливі. Окрім цієї дитини в сім’ї виховують ще одну малолітню доньку.



Враховуючи і умови проживання, і неналежний догляд за дітьми поліцейські спільно із службою у справах дітей прийняли рішення про вилучення дітей із неблагополучного середовища та влаштування їх до спеціальних закладів.



Старшу доньку - у Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської ОДА, а меншу - у дитячий будинок «Затишок», що в селі Дерно.



На матір склали адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські поліцейські розшукали дівчинку, яка втекла з дому, але повернули її не в сім'ю, а помістили в притулок.Про це інформує пресслужба поліції області 22 травня близько 12:00 години до місцевого відділу поліції звернулася 44-річна жителька села Горянівка Ківерцівського району та повідомила про зникнення 16-річної доньки.На пошуки дівчини задіяли увесь особовий склад відділу поліції та співробітників ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у Волинській області.Правоохоронці розподілили сили і засоби на пошуки дитини. Поліцейські розшукували дівчину у межах населеного пункту за місцем проживання, а також у навколишніх селах. Перевірили усіх знайомих юнки та місця можливого її перебування.Через декілька годин плідних пошуків дільничний офіцер поліції спільно із працівником ювенальної превенції Ківерцівського відділу поліції знайшли зниклу дівчину у селі Носовичі Ківерцівського району, що майже за 10 км від місця її проживання. Дівчина каталась на велосипеді. Протиправних дій проти зниклої не скоєно.Як розповіла очільниця сектору ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у Волинській області, сім’я дитини неблагополучна, умови проживання теж жахливі. Окрім цієї дитини в сім’ї виховують ще одну малолітню доньку.Враховуючи і умови проживання, і неналежний догляд за дітьми поліцейські спільно із службою у справах дітей прийняли рішення про вилучення дітей із неблагополучного середовища та влаштування їх до спеціальних закладів.Старшу доньку - у Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської ОДА, а меншу - у дитячий будинок «Затишок», що в селі Дерно.На матір склали адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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