На Волині школа передала лікарні допомогу для боротьби з COVID-19. ФОТО





Про це 22-го травня повідомила Наталія Руга в фейсбук-групі Освіта Нововолинська пише



Придбали 185 респіраторів 3 ступеня захисту, ланцети й тест-смужки до глюкометра, стрічки для фіксації рукавичок і бахіл.



“Наш заклад зібрав 14 300 грн. Допомогу було вирішено спрямувати на реанімаційне відділення. Колектив школи щиро зичить усім працівникам НЦМЛ міцного здоров’я й Божого захисту. Дякуємо за вірність обов’язку, високий професіоналізм”, – йдеться в повідомленні.



Відділення реанімаціі НЦМЛ подякувало педагогічному колективу 3-ї школи (директор Юрій Мороз) за надану допомогу у боротьбі проти COVID-19.



“Завдяки зібраним коштам було придбано засоби захисту органів дихання, майже 200 респіраторів 3-го рівня захисту, фіксуючі стрічки для рукавиць та бахіл, а також тест-смужки до глюкометра.

Велике дякую кожному особисто, це справді приклад гідного навчання людяності та активної позиції. Бажаємо всім здоров‘я, сил та натхнення робити добро, яке обов’язково повернеться!

Бережіть себе!”, – написала на своїй сторінці в фейсбуці лікар-анестезіолог НЦМЛ Алла Шелестовська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 відгукнулася на прохання Нововолинської центральної міської лікарні і її працівників та долучилася до надання благодійної допомоги для боротьби з коронавірусом.Про це 22-го травня повідомилав фейсбук-групі Освіта Нововолинська пише БУГ Придбали 185 респіраторів 3 ступеня захисту, ланцети й тест-смужки до глюкометра, стрічки для фіксації рукавичок і бахіл.“Наш заклад зібрав 14 300 грн. Допомогу було вирішено спрямувати на реанімаційне відділення. Колектив школи щиро зичить усім працівникам НЦМЛ міцного здоров’я й Божого захисту. Дякуємо за вірність обов’язку, високий професіоналізм”, – йдеться в повідомленні.Відділення реанімаціі НЦМЛ подякувало педагогічному колективу 3-ї школи (директор) за надану допомогу у боротьбі проти COVID-19.“Завдяки зібраним коштам було придбано засоби захисту органів дихання, майже 200 респіраторів 3-го рівня захисту, фіксуючі стрічки для рукавиць та бахіл, а також тест-смужки до глюкометра.Велике дякую кожному особисто, це справді приклад гідного навчання людяності та активної позиції. Бажаємо всім здоров‘я, сил та натхнення робити добро, яке обов’язково повернеться!Бережіть себе!”, – написала на своїй сторінці в фейсбуці лікар-анестезіолог НЦМЛ

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