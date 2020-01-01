На Волині школа передала лікарні допомогу для боротьби з COVID-19. ФОТО
Сьогодні, 17:34
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 відгукнулася на прохання Нововолинської центральної міської лікарні і її працівників та долучилася до надання благодійної допомоги для боротьби з коронавірусом.
Про це 22-го травня повідомила Наталія Руга в фейсбук-групі Освіта Нововолинська пише БУГ.
Придбали 185 респіраторів 3 ступеня захисту, ланцети й тест-смужки до глюкометра, стрічки для фіксації рукавичок і бахіл.
“Наш заклад зібрав 14 300 грн. Допомогу було вирішено спрямувати на реанімаційне відділення. Колектив школи щиро зичить усім працівникам НЦМЛ міцного здоров’я й Божого захисту. Дякуємо за вірність обов’язку, високий професіоналізм”, – йдеться в повідомленні.
Відділення реанімаціі НЦМЛ подякувало педагогічному колективу 3-ї школи (директор Юрій Мороз) за надану допомогу у боротьбі проти COVID-19.
“Завдяки зібраним коштам було придбано засоби захисту органів дихання, майже 200 респіраторів 3-го рівня захисту, фіксуючі стрічки для рукавиць та бахіл, а також тест-смужки до глюкометра.
Велике дякую кожному особисто, це справді приклад гідного навчання людяності та активної позиції. Бажаємо всім здоров‘я, сил та натхнення робити добро, яке обов’язково повернеться!
Бережіть себе!”, – написала на своїй сторінці в фейсбуці лікар-анестезіолог НЦМЛ Алла Шелестовська.
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Про це 22-го травня повідомила Наталія Руга в фейсбук-групі Освіта Нововолинська пише БУГ.
Придбали 185 респіраторів 3 ступеня захисту, ланцети й тест-смужки до глюкометра, стрічки для фіксації рукавичок і бахіл.
“Наш заклад зібрав 14 300 грн. Допомогу було вирішено спрямувати на реанімаційне відділення. Колектив школи щиро зичить усім працівникам НЦМЛ міцного здоров’я й Божого захисту. Дякуємо за вірність обов’язку, високий професіоналізм”, – йдеться в повідомленні.
Відділення реанімаціі НЦМЛ подякувало педагогічному колективу 3-ї школи (директор Юрій Мороз) за надану допомогу у боротьбі проти COVID-19.
“Завдяки зібраним коштам було придбано засоби захисту органів дихання, майже 200 респіраторів 3-го рівня захисту, фіксуючі стрічки для рукавиць та бахіл, а також тест-смужки до глюкометра.
Велике дякую кожному особисто, це справді приклад гідного навчання людяності та активної позиції. Бажаємо всім здоров‘я, сил та натхнення робити добро, яке обов’язково повернеться!
Бережіть себе!”, – написала на своїй сторінці в фейсбуці лікар-анестезіолог НЦМЛ Алла Шелестовська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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