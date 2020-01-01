Німеччина продовжила термін в'їзду для сезонних працівників





Про це йдеться у повідомленні німецького мінсільгоспу, оприлюдненому в неділю, 24 травня, - пише видання

Відповідний дозвіл, запроваджений як виняток під час пандемії COVID-19, мав діяти до кінця травня.



Інші умови для в'їзду, зокрема максимальний контингент у 80 тисяч осіб та наявність відповідного дозволу на роботу, залишаються в силі, уточнили у відомстві. Крім того, на іноземців, які прибувають для участі у сезонних роботах на сільськогосподарських підприємствах, поширюються правила про захист від інфекційних захворювань.



Уряд ФРН погодив на початку квітня, що з огляду на труднощі із забезпеченням робочою силою сільського господарства, до країни до кінця травня можуть прибути 80 тисяч іноземних сезонних працівників. Доти, зважаючи на обмеження через поширення коронавірусу, їм заборонялося в'їжджати до ФРН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерства сільського господарства та внутрішніх справ ФРН погодили подовження строків для в'їзду до Німеччини сезонних робітників до 15 червня.Про це йдеться у повідомленні німецького мінсільгоспу, оприлюдненому в неділю, 24 травня, - пише видання DW.

Відповідний дозвіл, запроваджений як виняток під час пандемії COVID-19, мав діяти до кінця травня.Інші умови для в'їзду, зокрема максимальний контингент у 80 тисяч осіб та наявність відповідного дозволу на роботу, залишаються в силі, уточнили у відомстві. Крім того, на іноземців, які прибувають для участі у сезонних роботах на сільськогосподарських підприємствах, поширюються правила про захист від інфекційних захворювань.Уряд ФРН погодив на початку квітня, що з огляду на труднощі із забезпеченням робочою силою сільського господарства, до країни до кінця травня можуть прибути 80 тисяч іноземних сезонних працівників. Доти, зважаючи на обмеження через поширення коронавірусу, їм заборонялося в'їжджати до ФРН.

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