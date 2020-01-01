На підприємстві у Торчині, де виробляють майонези та кетчупи, – спалах коронавірусу
Сьогодні, 13:04
На підприємстві ПрАТ «Волиньхолдинг», що у Торчині, зафіксували спалах коронавірусу.
Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що станом на 25 травня на підприємстві зареєстрували 8 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, у Луцьку виявили 3 випадки, Луцькому районі – 2, Ківерцівському та Локачинському 1 та 2 випадки відповідно.
Встановили коло контактних осіб, яких наразі 5, за місцем роботи – 29 контактів, за місцем проживання – 16. Загалом обстежили 38 людей, 14 результатів на COVID-19 виявилися негативними.
«Зараз на підприємстві проводять всі протиепідеміологічні заходи щодо локалізації і ліквідації вогнища. Всі контакти працівників максимально перевели на дистанційну роботу, проводять кінцеву дезінфекцію в офісних приміщеннях. На самому підприємстві запровадили додатковий посилений режим: вологе прибирання, дезінфекцію тощо. Щодня ведуть безпосередній нагляд за працівниками», - сказала Щербак.
За її словами, ймовірна причина поширення інфекції – перший хворий, котрий був на роботі з проявами ГРВІ.
«Самі працівники не дотримуються самобезпеки. Тривають заходи, щоб локалізувати прояви хвороби», - додала посадовиця.
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Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що станом на 25 травня на підприємстві зареєстрували 8 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, у Луцьку виявили 3 випадки, Луцькому районі – 2, Ківерцівському та Локачинському 1 та 2 випадки відповідно.
Встановили коло контактних осіб, яких наразі 5, за місцем роботи – 29 контактів, за місцем проживання – 16. Загалом обстежили 38 людей, 14 результатів на COVID-19 виявилися негативними.
«Зараз на підприємстві проводять всі протиепідеміологічні заходи щодо локалізації і ліквідації вогнища. Всі контакти працівників максимально перевели на дистанційну роботу, проводять кінцеву дезінфекцію в офісних приміщеннях. На самому підприємстві запровадили додатковий посилений режим: вологе прибирання, дезінфекцію тощо. Щодня ведуть безпосередній нагляд за працівниками», - сказала Щербак.
За її словами, ймовірна причина поширення інфекції – перший хворий, котрий був на роботі з проявами ГРВІ.
«Самі працівники не дотримуються самобезпеки. Тривають заходи, щоб локалізувати прояви хвороби», - додала посадовиця.
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