На підприємстві у Торчині, де виробляють майонези та кетчупи, – спалах коронавірусу

На підприємстві ПрАТ «Волиньхолдинг», що у Торчині, зафіксували спалах коронавірусу.Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що станом на 25 травня на підприємстві зареєстрували 8 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, у Луцьку виявили 3 випадки, Луцькому районі – 2, Ківерцівському та Локачинському 1 та 2 випадки відповідно.Встановили коло контактних осіб, яких наразі 5, за місцем роботи – 29 контактів, за місцем проживання – 16. Загалом обстежили 38 людей, 14 результатів на COVID-19 виявилися негативними.«Зараз на підприємстві проводять всі протиепідеміологічні заходи щодо локалізації і ліквідації вогнища. Всі контакти працівників максимально перевели на дистанційну роботу, проводять кінцеву дезінфекцію в офісних приміщеннях. На самому підприємстві запровадили додатковий посилений режим: вологе прибирання, дезінфекцію тощо. Щодня ведуть безпосередній нагляд за працівниками», - сказала Щербак.За її словами, ймовірна причина поширення інфекції – перший хворий, котрий був на роботі з проявами ГРВІ.«Самі працівники не дотримуються самобезпеки. Тривають заходи, щоб локалізувати прояви хвороби», - додала посадовиця.