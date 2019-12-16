У місті на Волині через електроприлади загорілась літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 13:55
У Любомлі горіла літня кухня.
Пожежа виникла у понеділок, 25 травня приблизно о 13:30 год, - пише Кордон.
На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м. Любомль. Вогонь знищив меблі, два вікна, речі домашнього вжитку, пошкодив 20 квадратних метрів перекриття.
Ймовірна причина пожежі — порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів.
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Пожежа виникла у понеділок, 25 травня приблизно о 13:30 год, - пише Кордон.
На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м. Любомль. Вогонь знищив меблі, два вікна, речі домашнього вжитку, пошкодив 20 квадратних метрів перекриття.
Ймовірна причина пожежі — порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів.
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