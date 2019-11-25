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Нацгвардійці здали кров для луцьких лікарень

Нацгвардійці здали кров для луцьких лікарень
Військовослужбовці Нацгвардії України здали кров для пацієнтів луцьких лікарень. Добровільними донорами стали 10 нацгвардійців, кожен здав по 490 мілілітрів крові.

Про це розповіла "Суспільному" прес-офіцерка військової частини Юлія Ковпак.

До станції крові у Луцьку військовослужбовці прийшли після заклику Червоного хреста України. Завідувачка відділення Волинського обласного центру служби крові Любов Максимюк каже, під час карантину був дефіцит крові.

Нагадаємо, через карантин уобласному центрі в шість разів зменшилася кількість донорів, які здають кров.

"На даний момент дефіцит зменшився. І хоча транспорт по Луцьку не ходить, люди добираються своїм шляхом, приходять і здають. Збільшилась кількість донорів. За останні тижні було 50-60 щодня донорів", - розповіла завідувачка відділення комплектування донорських кадрів Любов Максимюк.
Нацгвардійці здали кров для луцьких лікарень
Нацгвардійці здали кров для луцьких лікарень

Серед донорів нацгвардієць Олександр Харковець. Військовослужбовець здає кров вже 8 років. Каже, нині сів у крісло 18-й раз.

"Я мушу забезпечити свою кров, як Почесний донор, маю свою згоду на це. А раптом воєнним треба буде, на АТО треба кров", - каже Олександр Харковець.

Аби не порушувати карантинні норми, каже прес-офіцерка нацгвардійців Юлія Ковпак, протягом тижня будуть здавати кров по 10 чоловік. Це представники офіцерського складу та солдати.


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Теги: нацгвардійці, кров, донори
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