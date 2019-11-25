Нацгвардійці здали кров для луцьких лікарень
Сьогодні, 15:47
Військовослужбовці Нацгвардії України здали кров для пацієнтів луцьких лікарень. Добровільними донорами стали 10 нацгвардійців, кожен здав по 490 мілілітрів крові.
Про це розповіла "Суспільному" прес-офіцерка військової частини Юлія Ковпак.
До станції крові у Луцьку військовослужбовці прийшли після заклику Червоного хреста України. Завідувачка відділення Волинського обласного центру служби крові Любов Максимюк каже, під час карантину був дефіцит крові.
Нагадаємо, через карантин уобласному центрі в шість разів зменшилася кількість донорів, які здають кров.
"На даний момент дефіцит зменшився. І хоча транспорт по Луцьку не ходить, люди добираються своїм шляхом, приходять і здають. Збільшилась кількість донорів. За останні тижні було 50-60 щодня донорів", - розповіла завідувачка відділення комплектування донорських кадрів Любов Максимюк.
Серед донорів нацгвардієць Олександр Харковець. Військовослужбовець здає кров вже 8 років. Каже, нині сів у крісло 18-й раз.
"Я мушу забезпечити свою кров, як Почесний донор, маю свою згоду на це. А раптом воєнним треба буде, на АТО треба кров", - каже Олександр Харковець.
Аби не порушувати карантинні норми, каже прес-офіцерка нацгвардійців Юлія Ковпак, протягом тижня будуть здавати кров по 10 чоловік. Це представники офіцерського складу та солдати.
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Про це розповіла "Суспільному" прес-офіцерка військової частини Юлія Ковпак.
До станції крові у Луцьку військовослужбовці прийшли після заклику Червоного хреста України. Завідувачка відділення Волинського обласного центру служби крові Любов Максимюк каже, під час карантину був дефіцит крові.
Нагадаємо, через карантин уобласному центрі в шість разів зменшилася кількість донорів, які здають кров.
"На даний момент дефіцит зменшився. І хоча транспорт по Луцьку не ходить, люди добираються своїм шляхом, приходять і здають. Збільшилась кількість донорів. За останні тижні було 50-60 щодня донорів", - розповіла завідувачка відділення комплектування донорських кадрів Любов Максимюк.
Серед донорів нацгвардієць Олександр Харковець. Військовослужбовець здає кров вже 8 років. Каже, нині сів у крісло 18-й раз.
"Я мушу забезпечити свою кров, як Почесний донор, маю свою згоду на це. А раптом воєнним треба буде, на АТО треба кров", - каже Олександр Харковець.
Аби не порушувати карантинні норми, каже прес-офіцерка нацгвардійців Юлія Ковпак, протягом тижня будуть здавати кров по 10 чоловік. Це представники офіцерського складу та солдати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Мозги хай ще здадуть
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