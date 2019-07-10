«Європейська солідарність» лідирує в рейтингу партій у Києві*





Такі результати соціологічного опитування оприлюднив центр SOCIS, - пише



Серед тих, хто візьме участь у виборах та вже визначився із своїм кандидатом, "Європейська солідарність" набрала майже 21% тоді, як "Слуга народу" – 18%. У порівнянні з результатами парламентських виборів 2019 року "Слуги" втратили 18%, а партія Порошенка зросла майже на 5%. На третьому місці – "УДАР" Кличка (13,3%).



Партія "Голос" (4,2%) та партія ВО "Свобода" (3%) поступаються партії Шарія (4,4%). "Голос" по Києву від парламентських виборів втратив більше ніж удвічі.



"З осені минулого року відбувся певний зріст, вийшла на перше місце "ЄС". Удвічі впала "Слуга народу": у жовтні минулого року було 37%, а зараз ми бачимо всього 18%. По інших партіях показники в межах похибки в порівняні з минулим роком. Але те, що змінилося, це досить значне падіння рейтингу "Слуги народу" в Києві і зростання рейтингу "Європейської солідарності", – зазначив виконавчий директор Центру SOCIS Олександр Чашковський.



Віталій Кличко зберігає впевнене лідерство як кандидат на посаду міського голови – 41,8%, на другому місті із суттєвим відставанням – Андрій Пальчевський (8,8%).



Соціологи зазначають, що "Європейська солідарність" ще не визначилась із кандидатом на посаду Київського міського голови, однак високий рейтинг партії дозволяє їй вивести свого кандидата в другий тур із Кличком. Кандидат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко посідає десяте місце, за нього готові проголосувати 1,3%. Восени минулого року він був другим і мав шанс виграти у Кличка у другому турі. За даними оприлюдненого дослідження, у другому турі Кличко перемагає кандидата від "Слуги народу" із результатом 52% проти 10%.



"Надзвичайно цікаві результати моделювання другого туру, тому що при імітації виборів "перший тур" все-таки ми маємо достатньо умовний список кандидатів. Наприклад, немає кандидатів від "Європейської солідарності". Очевидно його балотування може позначитись на рейтингу Віталія Кличка. Бачимо надзвичайно низький рейтинг кандидата від "Слуги народу", і очевидно це пов'язано з тим, що провладна партія не визначилася з кандидатом. Зараз іде мова про трьох кандидатів. Самі представники партії припускають можливість четвертого кандидата, і частина рейтингу відбивається в позначці "інший кандидат", – аналізує Голова Комітету виборців України Олексій Кошель.



Соціологи також повідомили, що 71% киян вважають погіршенням ситуацію з рівнем безробіття, 73% – що погіршилось економічне становище в країні, 70% кажуть, що погіршився рівень життя, 56% – що підвищився рівень комунальних тарифів. 34% вважають, що погіршилася ситуація в боротьбі з корупцією, в той час як лише 8% бачать позитивні зрушення. На думку 30% киян ситуація з досягнення миру в Україні погіршилась, покращилась – для 10%.



Дослідження проводилось методом телефонного опитування з 8 по 20 травня 2020 року. Усього було опитано 4000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх десяти адміністративно-територіальних районах міста, яке репрезентує доросле населення столиці за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони. Статистична похибка дослідження 1,9%.



Нагадуємо, як порівняти з груднем минулого року, рейтинг "Слуга народу" в Києві впав на 10%, і майже на стільки ж виріс рейтинг "Євросолідарності", свідчать дані опитування, проведеного групою "Рейтинг" на початку квітня 2020-го.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Європейська солідарність" лідирує в рейтингу політичних партій на виборах до Київради. Партія Порошенка майже на 3% випереджає президентську партію "Слуга народу".Такі результати соціологічного опитування оприлюднив центр SOCIS, - пише 5 канал Серед тих, хто візьме участь у виборах та вже визначився із своїм кандидатом, "Європейська солідарність" набрала майже 21% тоді, як "Слуга народу" – 18%. У порівнянні з результатами парламентських виборів 2019 року "Слуги" втратили 18%, а партія Порошенка зросла майже на 5%. На третьому місці – "УДАР" Кличка (13,3%).Партія "Голос" (4,2%) та партія ВО "Свобода" (3%) поступаються партії Шарія (4,4%). "Голос" по Києву від парламентських виборів втратив більше ніж удвічі."З осені минулого року відбувся певний зріст, вийшла на перше місце "ЄС". Удвічі впала "Слуга народу": у жовтні минулого року було 37%, а зараз ми бачимо всього 18%. По інших партіях показники в межах похибки в порівняні з минулим роком. Але те, що змінилося, це досить значне падіння рейтингу "Слуги народу" в Києві і зростання рейтингу "Європейської солідарності", – зазначив виконавчий директор Центру SOCIS Олександр Чашковський.зберігає впевнене лідерство як кандидат на посаду міського голови – 41,8%, на другому місті із суттєвим відставанням –(8,8%).Соціологи зазначають, що "Європейська солідарність" ще не визначилась із кандидатом на посаду Київського міського голови, однак високий рейтинг партії дозволяє їй вивести свого кандидата в другий тур із Кличком. Кандидат від "Слуги народу"посідає десяте місце, за нього готові проголосувати 1,3%. Восени минулого року він був другим і мав шанс виграти у Кличка у другому турі. За даними оприлюдненого дослідження, у другому турі Кличко перемагає кандидата від "Слуги народу" із результатом 52% проти 10%."Надзвичайно цікаві результати моделювання другого туру, тому що при імітації виборів "перший тур" все-таки ми маємо достатньо умовний список кандидатів. Наприклад, немає кандидатів від "Європейської солідарності". Очевидно його балотування може позначитись на рейтингу Віталія Кличка. Бачимо надзвичайно низький рейтинг кандидата від "Слуги народу", і очевидно це пов'язано з тим, що провладна партія не визначилася з кандидатом. Зараз іде мова про трьох кандидатів. Самі представники партії припускають можливість четвертого кандидата, і частина рейтингу відбивається в позначці "інший кандидат", – аналізує Голова Комітету виборців УкраїниСоціологи також повідомили, що 71% киян вважають погіршенням ситуацію з рівнем безробіття, 73% – що погіршилось економічне становище в країні, 70% кажуть, що погіршився рівень життя, 56% – що підвищився рівень комунальних тарифів. 34% вважають, що погіршилася ситуація в боротьбі з корупцією, в той час як лише 8% бачать позитивні зрушення. На думку 30% киян ситуація з досягнення миру в Україні погіршилась, покращилась – для 10%.Дослідження проводилось методом телефонного опитування з 8 по 20 травня 2020 року. Усього було опитано 4000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх десяти адміністративно-територіальних районах міста, яке репрезентує доросле населення столиці за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони. Статистична похибка дослідження 1,9%.Нагадуємо, як порівняти з груднем минулого року, рейтинг "Слуга народу" в Києві впав на 10%, і майже на стільки ж виріс рейтинг "Євросолідарності", свідчать дані опитування, проведеного групою "Рейтинг" на початку квітня 2020-го.

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