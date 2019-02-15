Голова Держлісагентства прокоментував ситуацію із самовільними рубками лісу на Волині

Голова Держлісагентстварозповів, чому необхідно терміново ухвалити законодавчі зміни для ефективної боротьби з незаконними рубками. Як приклад, навів ситуацію з Волині.Про це він написав на сторінці у мережі facebook, - йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.«Йде запекла боротьба з дубокрадами. Протягом останніх декількох місяців волинські лісівники спільно з правоохоронцями активно проводили патрулювання лісів, щоб протидіяти незаконним рубкам. Тільки уявіть, щоб уникнути відповідальності нещодавно один злодій, коли його затримували «на гарячому» наші лісівники, підпалив авто з краденими дубами.Провівши розслідування, стало зрозуміло, що діють організовані злочинні групи. Вони добре оснащені зброєю та технікою", - йдеться у дописі.Нагадаємо, що 26 травня правоохоронці провели 24 санкціоновані обшуки у 12 жителів Цумані Ківерцівського району. Вилучили мобільні телефони, холодну та вогнепальну зброю, набої, маски, радіостанції, транспортний засіб та інші речі.Він зазначив, що також провели обшуки на місцевих приватних пилорамах. Виявили та вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження та без бирок. Відповідно ця деревина не внесена до системи електронного обліку. І паралельно на автодорозі у селі Дерно співробітники поліції затримали мікроавтобус Mercedes, водій якого перевозив зрізаний дуб без жодних документів."Ця ситуація – яскравий приклад того, чому необхідно терміново ухвалити законодавчі зміни для ефективної боротьби з незаконними рубками. Потрібно ввести сувору відповідальність за збут, закупівлю, перевезення, зберігання та використання незаконно заготовленої деревини. А запровадження сертифікату про походження лісоматеріалів та виробів з деревини дасть простежуваність і унеможливить виготовлення виробів з незаконної деревини.Відповідні законодавчі зміни вже напрацьовані та передані до Парламенту», – зазначив Андрій Заблоцький.