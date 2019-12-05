За 5 місяців лісова охорона зафіксувала майже 200 фактів незаконних рубок на Волині





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Так, загалом від початку року працівники державної лісової охорони зафіксували 193 випадки незаконної порубки лісу. Загальна сума завданих збитків при цьому становить 2 млн 799 тис грн. Із цієї кількості оформили протоколи і притягнули до відповідальності за ст. 65 Кодексу України про адміністративні порушення 166 осіб, сума збитків при цьому становить 1 млн 213 тис. грн. Добровільно відшкодовано 1 мільйон 66 тисяч гривень. Ці кошти надійшли у бюджети місцевих громад. 27 справ, які кваліфікуються за ст. 246 Кримінального кодексу України, передали у правоохоронні органи. Збитки за ними становлять 1 мільйон 586 тисяч гривень. Триває слідство. В осіб, причетних до незаконних порубок лісу, вилучили 11 транспортних засобів, 2 з яких спалені самими порушниками.



Нагадаємо, учора, 26 травня,

Як неодноразово повідомлялося, на цій території, де зосереджені дубові насадження, вже тривалий час діють організовані злочинні групи. Як доказ – у результаті обшуків поліцією у підозрюваних було вилучено зброю та інші заборонні знаряддя і засоби, які вони використовують для проведення самовільних порубок та погроз і розправи над лісовою охороною.



"Ситуація наразі непроста. Працівники державної лісової охорони часто перебувають у небезпеці, затримуючи лісопорушників, які для власного захисту використовують зброю та інші заборонні засоби. Докази зухвалої поведінки учасників організованих злочинних груп уже вдалося зафіксувати на відео працівникам лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ». Справи про підпали автомобілів набули широкого резонансу. Від того часу і досі лісівникам, які проводили затримання, постійно погрожують та навіть уже ведуть інформаційну війну", - зауважили у пресслужбі лісівників.



Як приклад, навели, що нещодавно відбувалися зйомки для програми «Гроші», журналісти якої працювали із підозрюваними особами та намагалися скомпрометувати лісову охорону. Коментували ситуацію особи, які неодноразово притягувались працівниками ДЛО до відповідальності за незаконну порубку лісу, в яких, у тому числі і проводились обшуки з вилученням небезпечних предметів, засобів стеження за працівниками державної лісової охорони. Що підтвердив у відеокоментарі начальник ГУ НП у Волинські області Юрій Крошко.



"Волинське ОУЛМГ та державні лісогосподарські підприємства особливо зацікавлені у виявленні та розслідуванні справ щодо незаконної порубки, перевезення чи крадіжки деревини. Кожен із таких фактів у результаті спричиняє значні втрати. Ми однаково жорстко реагуємо на факти, до яких причетні працівники лісогосподарських підприємств. Будемо вдячні небайдужим громадянам за важливу інформацію. Нагадуємо: повідомити про підозрілі ситуації можна на цілодобову лінію – (0332) 72 00 54. Або ж безпосередньо на «102».



Ми вдячні працівникам правоохоронних органів за неупереджену та жорстку позицію. Сподіваємося також на результативність діяльності судової системи.



Дякуємо журналістам, які поширюють інформацію, чим привертають увагу до проблеми та виносять справу боротьби із незаконним порубками на вседержавний рівень. Будемо й надалі стежити та інформувати про розвиток подій.



Чітко розуміємо, що неупереджений контроль громадськості – без політичного забарвлення – дуже важливий для вирішення проблемних питань лісової галузі.



Зі свого боку вкотре наголошуємо: лісівники Волині відкриті до співпраці та пропозицій щодо покращення роботи у напрямку боротьби із самовільними порубками", - зауважили волинські лісівники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівниками державної лісової охорони та поліції докладається максимум зусиль для подолання проблеми незаконної вирубки лісів на Волині. Завдяки злагодженим діям працівників держлісгоспів та на основі їхніх звернень до правоохоронних органів є реальні результати.Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.Так, загалом від початку року працівники державної лісової охорони зафіксували 193 випадки незаконної порубки лісу. Загальна сума завданих збитків при цьому становить 2 млн 799 тис грн. Із цієї кількості оформили протоколи і притягнули до відповідальності за ст. 65 Кодексу України про адміністративні порушення 166 осіб, сума збитків при цьому становить 1 млн 213 тис. грн. Добровільно відшкодовано 1 мільйон 66 тисяч гривень. Ці кошти надійшли у бюджети місцевих громад. 27 справ, які кваліфікуються за ст. 246 Кримінального кодексу України, передали у правоохоронні органи. Збитки за ними становлять 1 мільйон 586 тисяч гривень. Триває слідство. В осіб, причетних до незаконних порубок лісу, вилучили 11 транспортних засобів, 2 з яких спалені самими порушниками.Нагадаємо, учора, 26 травня, відбулися масштабні затримання у Ківерцівському районі.

Як неодноразово повідомлялося, на цій території, де зосереджені дубові насадження, вже тривалий час діють організовані злочинні групи. Як доказ – у результаті обшуків поліцією у підозрюваних було вилучено зброю та інші заборонні знаряддя і засоби, які вони використовують для проведення самовільних порубок та погроз і розправи над лісовою охороною."Ситуація наразі непроста. Працівники державної лісової охорони часто перебувають у небезпеці, затримуючи лісопорушників, які для власного захисту використовують зброю та інші заборонні засоби. Докази зухвалої поведінки учасників організованих злочинних груп уже вдалося зафіксувати на відео працівникам лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ». Справи про підпали автомобілів набули широкого резонансу. Від того часу і досі лісівникам, які проводили затримання, постійно погрожують та навіть уже ведуть інформаційну війну", - зауважили у пресслужбі лісівників.Як приклад, навели, що нещодавно відбувалися зйомки для програми «Гроші», журналісти якої працювали із підозрюваними особами та намагалися скомпрометувати лісову охорону. Коментували ситуацію особи, які неодноразово притягувались працівниками ДЛО до відповідальності за незаконну порубку лісу, в яких, у тому числі і проводились обшуки з вилученням небезпечних предметів, засобів стеження за працівниками державної лісової охорони. Що підтвердив у відеокоментарі начальник ГУ НП у Волинські області"Волинське ОУЛМГ та державні лісогосподарські підприємства особливо зацікавлені у виявленні та розслідуванні справ щодо незаконної порубки, перевезення чи крадіжки деревини. Кожен із таких фактів у результаті спричиняє значні втрати. Ми однаково жорстко реагуємо на факти, до яких причетні працівники лісогосподарських підприємств. Будемо вдячні небайдужим громадянам за важливу інформацію. Нагадуємо: повідомити про підозрілі ситуації можна на цілодобову лінію – (0332) 72 00 54. Або ж безпосередньо на «102».Ми вдячні працівникам правоохоронних органів за неупереджену та жорстку позицію. Сподіваємося також на результативність діяльності судової системи.Дякуємо журналістам, які поширюють інформацію, чим привертають увагу до проблеми та виносять справу боротьби із незаконним порубками на вседержавний рівень. Будемо й надалі стежити та інформувати про розвиток подій.Чітко розуміємо, що неупереджений контроль громадськості – без політичного забарвлення – дуже важливий для вирішення проблемних питань лісової галузі.Зі свого боку вкотре наголошуємо: лісівники Волині відкриті до співпраці та пропозицій щодо покращення роботи у напрямку боротьби із самовільними порубками", - зауважили волинські лісівники.

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