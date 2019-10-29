Українські чиновники отримуватимуть зарплату по-новому





Про це пише



Таким чином Кабмін підтримав реформу системи оплати праці державних службовців. Зміни стосуються всіх державних органів. Їх планують впровадити до 2022 року.



У Кабміні пропонують, щоб посадовий оклад залежав від класифікації посад. Зокрема, посаду оцінюватимуть за рівнем відповідальності та навантаження на чиновника.



Також чиновникам пропонують фіксовану частину зарплати збільшити до 70%. Це потрібно, аби уникнути неадекватних за розміром надбавок.



Крім цього в Кабміні пропонують гроші на оплату праці між державними органами розподілити на основі єдиного підходу до формування відповідного фонду, а зарплати держслужбовців поступово підвищити. Враховуватимуть показники економічного зростання.



"План заходів з реалізації концепції передбачає поширення цього документу на всі державні органи і його реалізацію до 2022 року",

– йдеться у повідомленні.



До слова, наразі зарплату чиновника формує посадовий оклад, надбавки до нього та премії.

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