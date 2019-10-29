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Українські чиновники отримуватимуть зарплату по-новому

Українські чиновники отримуватимуть зарплату по-новому
Уряд схвалив Концепцію реформування системи оплати праці держслужбовців.

Про це пише Канал24.

Таким чином Кабмін підтримав реформу системи оплати праці державних службовців. Зміни стосуються всіх державних органів. Їх планують впровадити до 2022 року.

У Кабміні пропонують, щоб посадовий оклад залежав від класифікації посад. Зокрема, посаду оцінюватимуть за рівнем відповідальності та навантаження на чиновника.

Також чиновникам пропонують фіксовану частину зарплати збільшити до 70%. Це потрібно, аби уникнути неадекватних за розміром надбавок.

Крім цього в Кабміні пропонують гроші на оплату праці між державними органами розподілити на основі єдиного підходу до формування відповідного фонду, а зарплати держслужбовців поступово підвищити. Враховуватимуть показники економічного зростання.

"План заходів з реалізації концепції передбачає поширення цього документу на всі державні органи і його реалізацію до 2022 року",
– йдеться у повідомленні.

До слова, наразі зарплату чиновника формує посадовий оклад, надбавки до нього та премії.

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Теги: зарплата, Україна
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Коментарі 1
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У медичній реформі зацікавлені керівники лікарень, бо в них зарплата від 30 000 гривень!
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